إيران بلا انترنت منذ أكثر من 80 ساعة

تجاوز حجب الإنترنت في 84 ساعة متواصلة مع استمرار الاحتجاجات الداخلية، وفق ما أفادت منظمة "نتبلوكس" غير الحكومية.



وأشارت المنظمة إلى إمكانية الالتفاف على الانقطاع عبر استخدام اتصالات لاسلكية قصيرة الموجة أو شبكات هواتف محمولة في المناطق الحدودية، وكذلك خدمة "ستارلينك" والهواتف عبر الأقمار الصناعية.



وفي موازاة ذلك، دعا إعلام حكومي إلى شعبية ظهر اليوم الاثنين في والمحافظات ، وصفها بـ"التنديد بأفعال وجرائم مثيري الشغب والإرهابيين المسلحين"، حيث من المقرر أن تشهد ساحة " الإسلامية" في العاصمة تجمعاً يضم عائلات وشرائح مختلفة من المواطنين.



وتشهد إيران احتجاجات متصاعدة منذ أواخر الشهر الماضي، بدأت بسبب أزمات اقتصادية قبل أن تتحول إلى تظاهرات ذات مطالب سياسية.

