3 سيناريوهات سوداء أمام ترامب في الملف الإيراني

رسم المحلل الجيوسياسي بوبي غوش في مقال نشرته مجلة "تايم" صورة قاتمة لخيارات الرئيس الأميركي في التعامل مع الاحتجاجات المتصاعدة في ، معتبرًا أنّ لا تملك "خيارات جيدة ولا حتى متوسطة" في هذا الملف.



وأشار غوش إلى أنّ تلقّى إحاطة بخيارات تشمل توجيه ضربات عسكرية، في رسالة أراد بها إظهار نفسه كمنقذ محتمل للمتظاهرين الإيرانيين، فيما يواصل إطلاق تهديدات حادة ضد . واعتبر أنّ هذا الخطاب يرفع سقف التوقعات لدى المحتجين الإيرانيين وحلفاء واشنطن في المنطقة، من دون أن يوفّر حلولًا واقعية.



وعرض الكاتب ثلاثة سيناريوهات محتملة، وصفها جميعًا بأنها سيئة. أولها "الضربة الرمزية"، أي توجيه ضربات محدودة للحرس الثوري أو منشآت عسكرية، وهو خيار يرى أنه لن يغيّر شيئًا على الأرض بل سيترك المتظاهرين وحدهم.

أما السيناريو الثاني فهو "قطع الرأس" عبر استهداف المرشد أو قادة ، وهو خيار قد يفضي إلى نظام عسكري أكثر دموية بدل فتح الطريق أمام .

أما السيناريو الثالث فيتمثل في "حملة عسكرية مستدامة" تُضعف جهاز الأمن بضربات جوية منهجية، لكن غوش يحذّر من أن نجاح هذا المسار قد يفتح الباب أمام الفوضى والانهيار.



ويخلص غوش إلى أن "الحقيقة المزعجة" هي أن مستقبل إيران لن تحدده الصواريخ الأميركية، بل سيصنعه الإيرانيون أنفسهم، مشددًا على أن دور واشنطن يمكن أن يقتصر على الضغط والعقوبات والدعم التكنولوجي، لا على مغامرة عسكرية جديدة في .