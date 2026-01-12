تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
-5
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
3 سيناريوهات سوداء أمام ترامب في الملف الإيراني
Lebanon 24
12-01-2026
|
04:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
رسم المحلل الجيوسياسي بوبي غوش في مقال نشرته مجلة "تايم" صورة قاتمة لخيارات الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
في التعامل مع الاحتجاجات المتصاعدة في
إيران
، معتبرًا أنّ
واشنطن
لا تملك "خيارات جيدة ولا حتى متوسطة" في هذا الملف.
وأشار غوش إلى أنّ
ترامب
تلقّى إحاطة بخيارات تشمل توجيه ضربات عسكرية، في رسالة أراد بها إظهار نفسه كمنقذ محتمل للمتظاهرين الإيرانيين، فيما يواصل إطلاق تهديدات حادة ضد
طهران
. واعتبر أنّ هذا الخطاب يرفع سقف التوقعات لدى المحتجين الإيرانيين وحلفاء واشنطن في المنطقة، من دون أن يوفّر حلولًا واقعية.
وعرض الكاتب ثلاثة سيناريوهات محتملة، وصفها جميعًا بأنها سيئة. أولها "الضربة الرمزية"، أي توجيه ضربات محدودة للحرس الثوري أو منشآت عسكرية، وهو خيار يرى أنه لن يغيّر شيئًا على الأرض بل سيترك المتظاهرين وحدهم.
أما السيناريو الثاني فهو "قطع الرأس" عبر استهداف المرشد
علي خامنئي
أو قادة
الحرس الثوري
، وهو خيار قد يفضي إلى نظام عسكري أكثر دموية بدل فتح الطريق أمام
الديمقراطية
.
أما السيناريو الثالث فيتمثل في "حملة عسكرية مستدامة" تُضعف جهاز الأمن
الإيراني
بضربات جوية منهجية، لكن غوش يحذّر من أن نجاح هذا المسار قد يفتح الباب أمام الفوضى والانهيار.
ويخلص غوش إلى أن "الحقيقة المزعجة" هي أن مستقبل إيران لن تحدده الصواريخ الأميركية، بل سيصنعه الإيرانيون أنفسهم، مشددًا على أن دور واشنطن يمكن أن يقتصر على الضغط والعقوبات والدعم التكنولوجي، لا على مغامرة عسكرية جديدة في
الشرق الأوسط
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 13 الإسرائيلية: إسرائيل تعتبر حاليا الملف اللبناني أكثر إلحاحا من الملف الإيراني
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: إسرائيل تعتبر حاليا الملف اللبناني أكثر إلحاحا من الملف الإيراني
12/01/2026 14:39:52
12/01/2026 14:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
3 سيناريوهات مرتقبة للمرحلة الثانية من خطة نزع السلاح
Lebanon 24
3 سيناريوهات مرتقبة للمرحلة الثانية من خطة نزع السلاح
12/01/2026 14:39:52
12/01/2026 14:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تراقب الشارع الإيراني وتعدّ سيناريوهات المرحلة المقبلة
Lebanon 24
إسرائيل تراقب الشارع الإيراني وتعدّ سيناريوهات المرحلة المقبلة
12/01/2026 14:39:52
12/01/2026 14:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية الأمنية المصغرة تجتمع بعد غد لبحث الملف الإيراني
Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية الأمنية المصغرة تجتمع بعد غد لبحث الملف الإيراني
12/01/2026 14:39:52
12/01/2026 14:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
الشرق الأوسط
الحرس الثوري
الديمقراطية
علي خامنئي
الديمقراطي
الإيراني
العقوبات
تابع
قد يعجبك أيضاً
إلى أين سينتقل الأمير أندرو بعد تجريده من ألقابه؟
Lebanon 24
إلى أين سينتقل الأمير أندرو بعد تجريده من ألقابه؟
07:27 | 2026-01-12
12/01/2026 07:27:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة جديدة في زابوروجيه
Lebanon 24
الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة جديدة في زابوروجيه
07:22 | 2026-01-12
12/01/2026 07:22:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل كانت ستشنّ هجوماً على إيران... مسؤول عسكريّ يتحدّث عما جرى
Lebanon 24
إسرائيل كانت ستشنّ هجوماً على إيران... مسؤول عسكريّ يتحدّث عما جرى
07:00 | 2026-01-12
12/01/2026 07:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الصاروخ الصينيّ "Yj-20"... ما هي ميزات "قاتل حاملات الطائرات" التي تخشاه أميركا؟
Lebanon 24
الصاروخ الصينيّ "Yj-20"... ما هي ميزات "قاتل حاملات الطائرات" التي تخشاه أميركا؟
07:00 | 2026-01-12
12/01/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبو سڤن" يُعلن عن مسؤوليته عن عمليّة إغتيال المقدم محمود الأسطل
Lebanon 24
"أبو سڤن" يُعلن عن مسؤوليته عن عمليّة إغتيال المقدم محمود الأسطل
06:54 | 2026-01-12
12/01/2026 06:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
Lebanon 24
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
10:11 | 2026-01-11
11/01/2026 10:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا زيارة عرقجي لبيروت مغايرة هذه المرّة؟
Lebanon 24
لماذا زيارة عرقجي لبيروت مغايرة هذه المرّة؟
09:00 | 2026-01-11
11/01/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تعيد ضبط الشارع وتلوّح بالردع الإقليمي
Lebanon 24
إيران تعيد ضبط الشارع وتلوّح بالردع الإقليمي
15:00 | 2026-01-11
11/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فتح باب المحاسبة في "المركزي": هل القضاء كافٍ لاستعادة الثقة المالية؟
Lebanon 24
فتح باب المحاسبة في "المركزي": هل القضاء كافٍ لاستعادة الثقة المالية؟
11:00 | 2026-01-11
11/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رجي يتابع حادث سير للحجاج عند الحدود الأردنية ويتحقق من وجود لبنانيين
Lebanon 24
رجي يتابع حادث سير للحجاج عند الحدود الأردنية ويتحقق من وجود لبنانيين
12:54 | 2026-01-11
11/01/2026 12:54:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:27 | 2026-01-12
إلى أين سينتقل الأمير أندرو بعد تجريده من ألقابه؟
07:22 | 2026-01-12
الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة جديدة في زابوروجيه
07:00 | 2026-01-12
إسرائيل كانت ستشنّ هجوماً على إيران... مسؤول عسكريّ يتحدّث عما جرى
07:00 | 2026-01-12
الصاروخ الصينيّ "Yj-20"... ما هي ميزات "قاتل حاملات الطائرات" التي تخشاه أميركا؟
06:54 | 2026-01-12
"أبو سڤن" يُعلن عن مسؤوليته عن عمليّة إغتيال المقدم محمود الأسطل
06:39 | 2026-01-12
الجيش السوريّ لـ"قسد": هذا تصعيد خطير
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
12/01/2026 14:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
12/01/2026 14:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
12/01/2026 14:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24