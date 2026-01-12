تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

3 سيناريوهات سوداء أمام ترامب في الملف الإيراني

Lebanon 24
12-01-2026 | 04:52
رسم المحلل الجيوسياسي بوبي غوش في مقال نشرته مجلة "تايم" صورة قاتمة لخيارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التعامل مع الاحتجاجات المتصاعدة في إيران، معتبرًا أنّ واشنطن لا تملك "خيارات جيدة ولا حتى متوسطة" في هذا الملف.

وأشار غوش إلى أنّ ترامب تلقّى إحاطة بخيارات تشمل توجيه ضربات عسكرية، في رسالة أراد بها إظهار نفسه كمنقذ محتمل للمتظاهرين الإيرانيين، فيما يواصل إطلاق تهديدات حادة ضد طهران. واعتبر أنّ هذا الخطاب يرفع سقف التوقعات لدى المحتجين الإيرانيين وحلفاء واشنطن في المنطقة، من دون أن يوفّر حلولًا واقعية.

وعرض الكاتب ثلاثة سيناريوهات محتملة، وصفها جميعًا بأنها سيئة. أولها "الضربة الرمزية"، أي توجيه ضربات محدودة للحرس الثوري أو منشآت عسكرية، وهو خيار يرى أنه لن يغيّر شيئًا على الأرض بل سيترك المتظاهرين وحدهم.
 
أما السيناريو الثاني فهو "قطع الرأس" عبر استهداف المرشد علي خامنئي أو قادة الحرس الثوري، وهو خيار قد يفضي إلى نظام عسكري أكثر دموية بدل فتح الطريق أمام الديمقراطية.
 
أما السيناريو الثالث فيتمثل في "حملة عسكرية مستدامة" تُضعف جهاز الأمن الإيراني بضربات جوية منهجية، لكن غوش يحذّر من أن نجاح هذا المسار قد يفتح الباب أمام الفوضى والانهيار.

ويخلص غوش إلى أن "الحقيقة المزعجة" هي أن مستقبل إيران لن تحدده الصواريخ الأميركية، بل سيصنعه الإيرانيون أنفسهم، مشددًا على أن دور واشنطن يمكن أن يقتصر على الضغط والعقوبات والدعم التكنولوجي، لا على مغامرة عسكرية جديدة في الشرق الأوسط.
