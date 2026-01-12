رئيسة وزراء الدنمارك تحذر: غرينلاند أمام "لحظة حاسمة"

ذرت رئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن، من أن بلادها تمر بـ"لحظة حاسمة" في المواجهة الدبلوماسية مع بشأن غرينلاند، عقب تجديد الرئيس الأمريكي تلميحاته بإمكانية استخدام القوة للسيطرة عليها.



وبحسب وكالة " "الروسية، قالت فريدريكسن إن هناك "نزاعاً قائماً حول غرينلاند"، مؤكدة خلال نقاش مع قيادات سياسية دنماركية أن تداعيات هذه اللحظة تتجاوز مستقبل وحده.

ونشرت فريدريكسن على : "نحن على استعداد للدفاع عن قيمنا أينما اقتضت الضرورة، بما في ذلك في القطب . نؤمن بالقانون الدولي وبحق الشعوب في تقرير مصيرها". (إرم نيوز)