Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
عربي-دولي

رئيسة وزراء الدنمارك تحذر: غرينلاند أمام "لحظة حاسمة"

Lebanon 24
12-01-2026 | 05:17
ذرت رئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن، من أن بلادها تمر بـ"لحظة حاسمة" في المواجهة الدبلوماسية مع الولايات المتحدة بشأن جزيرة غرينلاند، عقب تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلميحاته بإمكانية استخدام القوة للسيطرة عليها.

وبحسب وكالة "سبوتنيك"الروسية، قالت فريدريكسن إن هناك "نزاعاً قائماً حول غرينلاند"، مؤكدة خلال نقاش مع قيادات سياسية دنماركية أن تداعيات هذه اللحظة تتجاوز مستقبل الجزيرة وحده.
 
ونشرت فريدريكسن على مواقع التواصل الاجتماعي: "نحن على استعداد للدفاع عن قيمنا أينما اقتضت الضرورة، بما في ذلك في القطب الشمالي. نؤمن بالقانون الدولي وبحق الشعوب في تقرير مصيرها". (إرم نيوز)
الاتحاد الأوروبي: تابعنا تصريحات الرئيس الأميركي حول "غرينلاند" وسندعم الدنمارك
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 14:40:05
نتنياهو: الشعب الإيراني قد يكون أمام لحظة حاسمة يأخذ فيها مصيره بيده
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 14:40:05
وزير الخارجية الأميركي يعلن عقد اجتماع مع الدنمارك الأسبوع المقبل لبحث قضية غرينلاند
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 14:40:05
رئيس وزراء غرينلاند رداً على تهديدات ترامب المتجددة بضمها: "هذا يكفي"
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 14:40:05

Lebanon24
07:27 | 2026-01-12
Lebanon24
07:22 | 2026-01-12
Lebanon24
07:00 | 2026-01-12
Lebanon24
07:00 | 2026-01-12
Lebanon24
06:54 | 2026-01-12
Lebanon24
06:39 | 2026-01-12
