تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
-5
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
الكشف عن الحالة الصحية للرئيس الفلسطيني بعد دخوله المستشفى
Lebanon 24
12-01-2026
|
05:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
يجري الرئيس الفلسطيني
محمود عباس
، اليوم، فحوصات طبية روتينية في المستشفى الاستشاري في مدينة
رام الله
، وفقًا لما أفادت به
وكالة الأنباء
الفلسطينية
"وفا".
وكان عباس أجرى فحوصات طبية مشابهة في 30 أيلول 2025 في المستشفى ذاته، وأسفرت الفحوصات عن نتائج مطمئنة.
كما أجرى الرئيس الفلسطيني فحوصات طبية روتينية أخرى في 13 أيلول 2025 في مستشفى في العاصمة
الأردنية
عمان
، إذ أفادت "وفا" حينها بأن عباس غادر المستشفى بعد إجراء الفحوصات وكانت النتائج مطمئنة، دون تقديم مزيد من التفاصيل. (سبوتنيك)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد دخوله إلى المستشفى... طبيب يكشف آخر المستجدات عن وضع الفنان القدير الصحيّ
Lebanon 24
بعد دخوله إلى المستشفى... طبيب يكشف آخر المستجدات عن وضع الفنان القدير الصحيّ
12/01/2026 14:40:12
12/01/2026 14:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تدهور حالته الصحية وابتعاده عن الأضواء.. زوجة نجم شهير تكشف عن حالته (صورة)
Lebanon 24
بعد تدهور حالته الصحية وابتعاده عن الأضواء.. زوجة نجم شهير تكشف عن حالته (صورة)
12/01/2026 14:40:12
12/01/2026 14:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
طارق الأمير يدخل الغيبوبة بعد تدهور حالته الصحية
Lebanon 24
طارق الأمير يدخل الغيبوبة بعد تدهور حالته الصحية
12/01/2026 14:40:12
12/01/2026 14:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
نجوى فؤاد تكشف تطورات حالتها الصحية بعد جراحة ثانية: "أنا أحسن الحمدلله"
Lebanon 24
نجوى فؤاد تكشف تطورات حالتها الصحية بعد جراحة ثانية: "أنا أحسن الحمدلله"
12/01/2026 14:40:12
12/01/2026 14:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء
الفلسطينية
محمود عباس
الأردنية
رام الله
الكشف عن
سبوتنيك
محمود ع
تابع
قد يعجبك أيضاً
إلى أين سينتقل الأمير أندرو بعد تجريده من ألقابه؟
Lebanon 24
إلى أين سينتقل الأمير أندرو بعد تجريده من ألقابه؟
07:27 | 2026-01-12
12/01/2026 07:27:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة جديدة في زابوروجيه
Lebanon 24
الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة جديدة في زابوروجيه
07:22 | 2026-01-12
12/01/2026 07:22:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل كانت ستشنّ هجوماً على إيران... مسؤول عسكريّ يتحدّث عما جرى
Lebanon 24
إسرائيل كانت ستشنّ هجوماً على إيران... مسؤول عسكريّ يتحدّث عما جرى
07:00 | 2026-01-12
12/01/2026 07:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الصاروخ الصينيّ "Yj-20"... ما هي ميزات "قاتل حاملات الطائرات" التي تخشاه أميركا؟
Lebanon 24
الصاروخ الصينيّ "Yj-20"... ما هي ميزات "قاتل حاملات الطائرات" التي تخشاه أميركا؟
07:00 | 2026-01-12
12/01/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبو سڤن" يُعلن عن مسؤوليته عن عمليّة إغتيال المقدم محمود الأسطل
Lebanon 24
"أبو سڤن" يُعلن عن مسؤوليته عن عمليّة إغتيال المقدم محمود الأسطل
06:54 | 2026-01-12
12/01/2026 06:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
Lebanon 24
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
10:11 | 2026-01-11
11/01/2026 10:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا زيارة عرقجي لبيروت مغايرة هذه المرّة؟
Lebanon 24
لماذا زيارة عرقجي لبيروت مغايرة هذه المرّة؟
09:00 | 2026-01-11
11/01/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تعيد ضبط الشارع وتلوّح بالردع الإقليمي
Lebanon 24
إيران تعيد ضبط الشارع وتلوّح بالردع الإقليمي
15:00 | 2026-01-11
11/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فتح باب المحاسبة في "المركزي": هل القضاء كافٍ لاستعادة الثقة المالية؟
Lebanon 24
فتح باب المحاسبة في "المركزي": هل القضاء كافٍ لاستعادة الثقة المالية؟
11:00 | 2026-01-11
11/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رجي يتابع حادث سير للحجاج عند الحدود الأردنية ويتحقق من وجود لبنانيين
Lebanon 24
رجي يتابع حادث سير للحجاج عند الحدود الأردنية ويتحقق من وجود لبنانيين
12:54 | 2026-01-11
11/01/2026 12:54:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:27 | 2026-01-12
إلى أين سينتقل الأمير أندرو بعد تجريده من ألقابه؟
07:22 | 2026-01-12
الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة جديدة في زابوروجيه
07:00 | 2026-01-12
إسرائيل كانت ستشنّ هجوماً على إيران... مسؤول عسكريّ يتحدّث عما جرى
07:00 | 2026-01-12
الصاروخ الصينيّ "Yj-20"... ما هي ميزات "قاتل حاملات الطائرات" التي تخشاه أميركا؟
06:54 | 2026-01-12
"أبو سڤن" يُعلن عن مسؤوليته عن عمليّة إغتيال المقدم محمود الأسطل
06:39 | 2026-01-12
الجيش السوريّ لـ"قسد": هذا تصعيد خطير
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
12/01/2026 14:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
12/01/2026 14:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
12/01/2026 14:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24