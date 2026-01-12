الكشف عن الحالة الصحية للرئيس الفلسطيني بعد دخوله المستشفى

يجري الرئيس الفلسطيني ، اليوم، فحوصات طبية روتينية في المستشفى الاستشاري في مدينة ، وفقًا لما أفادت به "وفا".

وكان عباس أجرى فحوصات طبية مشابهة في 30 أيلول 2025 في المستشفى ذاته، وأسفرت الفحوصات عن نتائج مطمئنة.

كما أجرى الرئيس الفلسطيني فحوصات طبية روتينية أخرى في 13 أيلول 2025 في مستشفى في العاصمة ، إذ أفادت "وفا" حينها بأن عباس غادر المستشفى بعد إجراء الفحوصات وكانت النتائج مطمئنة، دون تقديم مزيد من التفاصيل. (سبوتنيك)