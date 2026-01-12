تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

لندن رداً على ترامب: مدينتنا أكثر أمانا من نيويورك

Lebanon 24
12-01-2026 | 06:21
قال مفوض شرطة العاصمة لندن مارك رولي، الإثنين، إن معدل جرائم القتل ‌في المدينة انخفض إلى أدنى مستوياته في أكثر من عقد، مما يدل على أنها أصبحت أكثر أمانا، وذلك خلافا لتصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب وغيره حول جرائم العنف هناك.

وأضاف ‌رولي، وهو أعلى مسؤول بالشرطة البريطانية، أن معدل جرائم القتل في لندن ⁠بلغ أدنى مستوياته على الإطلاق على أساس نصيب الفرد، وأن المدينة أكثر أمانا من ‌لوس أنجلوس ونيويورك والكثير من العواصم الأوروبية.

وقال رولي إن جرائم العنف الخطيرة في لندن آخذة في الانخفاض، وفقا لبيانات الشرطة والمعلومات المستقاة من الحالات المنقولة للمستشفيات.
 
وكتب في صحيفة "تايمز" البريطانية: "رغم الادعاءات المتداولة عبر الإنترنت، بما في ذلك مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي تختلق سيناريوهات عنف خيالية، فإن بعض المعلقين يروجون لرواية على أهوائهم، بغض النظر عن أن الحقائق تروي قصة مختلفة تماما".
 
و⁠في تشرين الثاني الماضي، قال ترامب إن هناك مناطق "محظورة" على الشرطة في لندن، واتهم رئيس بلدية المدينة صادق خان بتجاهل الجرائم. (سكاي نيوز عربية) 
