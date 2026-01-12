لندن رداً على ترامب: مدينتنا أكثر أمانا من نيويورك

قال مفوض شرطة العاصمة مارك رولي، الإثنين، إن معدل جرائم القتل ‌في المدينة انخفض إلى أدنى مستوياته في أكثر من عقد، مما يدل على أنها أصبحت أكثر أمانا، وذلك خلافا لتصريحات للرئيس الأميركي وغيره حول جرائم العنف هناك.



وأضاف ‌رولي، وهو أعلى مسؤول بالشرطة ، أن معدل جرائم القتل في لندن ⁠بلغ أدنى مستوياته على الإطلاق على أساس نصيب الفرد، وأن المدينة أكثر أمانا من ‌لوس أنجلوس ونيويورك والكثير من العواصم الأوروبية.



وقال رولي إن جرائم العنف الخطيرة في لندن آخذة في الانخفاض، وفقا لبيانات الشرطة والمعلومات المستقاة من الحالات المنقولة للمستشفيات.

وكتب في صحيفة "تايمز" البريطانية: "رغم الادعاءات المتداولة عبر الإنترنت، بما في ذلك مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي تختلق سيناريوهات عنف خيالية، فإن بعض المعلقين يروجون لرواية على أهوائهم، بغض النظر عن أن الحقائق تروي قصة مختلفة تماما".

و⁠في تشرين الثاني الماضي، قال إن هناك مناطق "محظورة" على الشرطة في لندن، واتهم رئيس بلدية المدينة صادق خان بتجاهل الجرائم. (سكاي نيوز عربية)