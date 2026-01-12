تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
هذا ما تكشفه جغرافيا الدخل.. أين يسكن الأثرياء في فرنسا؟

Lebanon 24
12-01-2026 | 06:24
كشفت دراسة فرنسية حديثة امتدت لستة عقود عن تزايد التفاوت الاقتصادي بين المناطق، حيث تتركز الثروة والدخول المرتفعة في العاصمة باريس ومحيطها وبعض المتروبولات الكبرى، بينما تكاد تختفي من مناطق شاسعة.

وأظهرت الدراسة أن الأسر الأكثر ثراءً (أعلى 1% دخلاً) تتمركز أساساً في:

منطقة باريس الكبرى وضواحيها الثرية.

مدن رئيسية صاعدة في اقتصاد الخدمات مثل بوردو ونانت وتولوز ومرسيليا.

المناطق الحدودية مع سويسرا (مثل آنسي القريبة من جنيف)، حيث تجذب الوظائف المالية والتأهيل العالي.

في المقابل، تشهد العديد من المناطق، خاصة في وسط البلاد (ما يُسمى "القطر الفارغ")، تراجعاً صناعياً وهجرة شبابية وجموداً في الدخل، مما غذى شعوراً بالتهميش وساهم في ظواهر كاحتجاجات "السترات الصفراء" وصعود التيارات السياسية المتطرفة.

وأشارت الدراسة إلى أن مؤشرات التفاوت الإقليمي، التي كانت قد انخفضت بين 1960 و1990، عادت للاتساع بقوة منذ أواخر التسعينيات مع تحول الاقتصاد من التصنيع إلى اقتصاد الخدمات عالي القيمة المضافة، مما عزز استقطاب الفرص في عدد محدود من المدن الكبرى.

ويُعتبر تقليص هذه الفجوات تحدياً رئيسياً للسياسات العامة الفرنسية والأوروبية، لا كمسألة كفاءة اقتصادية فحسب، بل كضرورة ديمقراطية لاستعادة التماسك الاجتماعي. (العين)
