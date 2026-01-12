تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الجيش السوريّ لـ"قسد": هذا تصعيد خطير
Lebanon 24
12-01-2026
|
06:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضحت هيئة العمليات أنّ الجيش السوريّ "رصد وصول المزيد من المجموعات المسلحة إلى نقاط الانتشار في ريف حلب الشرقي قرب مسكنة ودير حافر".
وأضافت أنّ "تلك التعزيزات ضمت مقاتلين من "قسد" إضافة إلى عناصر تابعين لنظام
بشار الأسد
".
وأكد الجيش السوريّ في هذا السياق، أنه يقوم بدراسة وتقييم الوضع الميداني بشكل مباشر وفوري.
وشدد على أن "استقدام "قسد" لمجموعات مسلّحة هو تصعيد خطير، وعلى أنّه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه هذا التصعيد". (العربية)
