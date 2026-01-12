أوضحت هيئة العمليات أنّ الجيش السوريّ "رصد وصول المزيد من المجموعات المسلحة إلى نقاط الانتشار في ريف حلب الشرقي قرب مسكنة ودير حافر".



وأضافت أنّ "تلك التعزيزات ضمت مقاتلين من "قسد" إضافة إلى عناصر تابعين لنظام ".

وأكد الجيش السوريّ في هذا السياق، أنه يقوم بدراسة وتقييم الوضع الميداني بشكل مباشر وفوري.



وشدد على أن "استقدام "قسد" لمجموعات مسلّحة هو تصعيد خطير، وعلى أنّه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه هذا التصعيد". (العربية)