إسرائيل كانت ستشنّ هجوماً على إيران... مسؤول عسكريّ يتحدّث عما جرى

Lebanon 24
12-01-2026 | 07:00
قال رئيس مديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي السابق تامر هايمان، الإثنين، إن إسرائيل كادت أن تشن هجوما على إيران مرتين في الأسابيع الأخيرة، بسبب "سوء تقدير".
 
ووفقا لهايمان الذي تحدث في مقابلة إذاعية، فإن استعدادات إيران لضربة محتملة خلقت "تنسيقا حتميا" بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وأوضح المسؤول العسكري السابق أن التصعيدات الأخيرة التي كادت أن تندلع "جاءت نتيجة سوء تقدير للمخاطر"، الأمر الذي عزز بدوره التعاون العسكري بين الجيش الإسرائيلي والقوات الأميركية.

وأضاف أن التحركات الأميركية تجاه إيران "جارية بالفعل"، وأن الخطوات المستقبلية قد تتراوح بين عمليات التضليل والتأثير، والهجمات الإلكترونية، والعمليات الخاصة، أو حتى الحرب المفتوحة، وذلك تبعا للتطورات.

وأشار إلى أنه "لا يوجد موقف محايد في الوقت الراهن"، متحدثا عن "حملة تأثير أميركية نشطة بالفعل".

وفي معرض حديثه عن التغييرات المحتملة في القيادة الإيرانية، قال هايمان إن "سيناريوهات كانت تعتبر مستبعدة في السابق باتت واردة الحدوث الآن".
 
وأكد أنه "طالما بقي المرشد علي خامنئي في السلطة، فإن شن إيران ضربة شاملة على إسرائيل أمر مستبعد نظرا لأسلوبه القيادي الحذر تقليديا".

إلا أنه "في حال ظهور قائد أكثر جرأة مدعوم من الحرس الثوري، فقد تتغير الحسابات الاستراتيجية".

وفي استعراضه لاستجابة طهران للاضطرابات الداخلية، قال هايمان إن "جهود الإغاثة الاقتصادية فشلت"، وإن "حملات القمع العنيفة لم تكن فعالة".

وأشار إلى أن المفاوضات مع الولايات المتحدة قد تصبح الخيار الوحيد المتاح للنظام لتخفيف الضغط الاقتصادي، من خلال رفع العقوبات.

وقال إن المحادثات "ليست سيناريو مستحيلا، لا سيما إذا قدمت إيران تنازلا كبيرا بشأن تخصيب اليورانيوم، مما قد يغري واشنطن بالجلوس إلى طاولة المفاوضات".
 
وأضاف: "إذا شنت الولايات المتحدة ضربة رمزية فقط وتعرضنا (إسرائيل) للهجوم فلن نتمكن من احتوائه". (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
مسؤول أوروبيّ يتحدّث عن موعد هجوم إسرائيل على إيران... وهذا ما قاله عن لبنان
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:54:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر مسؤول بالجيش اللبناني للجزيرة: لقاءات قائد الجيش كانت تشمل مسؤولين بالبيت الأبيض والكونغرس وقادة عسكريين
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:54:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس السلطة القضائية الإيرانية: ما يجري في إيران استمرار للحرب التي شنتها إسرائيل على البلاد
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:54:43 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مصادر: مسؤولون أمريكيون يعتبرون أن أي عمل عسكري واسع ضد ⁧‫إيران‬⁩ قد يقوض الاحتجاجات
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:54:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الحرس الثوري

علي خامنئي

الإسرائيلي

سكاي نيوز

الإيرانية

المستقبل

الإيراني

