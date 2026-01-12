إسرائيل كانت ستشنّ هجوماً على إيران... مسؤول عسكريّ يتحدّث عما جرى

قال رئيس مديرية الاستخبارات العسكرية السابق تامر هايمان، الإثنين، إن كادت أن تشن هجوما على مرتين في الأسابيع الأخيرة، بسبب "سوء تقدير".

ووفقا لهايمان الذي تحدث في مقابلة إذاعية، فإن استعدادات إيران لضربة محتملة خلقت "تنسيقا حتميا" بين إسرائيل والولايات المتحدة.



وأوضح المسؤول العسكري السابق أن التصعيدات الأخيرة التي كادت أن تندلع "جاءت نتيجة سوء تقدير للمخاطر"، الأمر الذي عزز بدوره التعاون العسكري بين الجيش الإسرائيلي والقوات الأميركية.



وأضاف أن التحركات الأميركية تجاه إيران "جارية بالفعل"، وأن الخطوات المستقبلية قد تتراوح بين عمليات التضليل والتأثير، والهجمات الإلكترونية، والعمليات الخاصة، أو حتى الحرب المفتوحة، وذلك تبعا للتطورات.



وأشار إلى أنه "لا يوجد موقف محايد في الوقت الراهن"، متحدثا عن "حملة تأثير أميركية نشطة بالفعل".



وفي معرض حديثه عن التغييرات المحتملة في القيادة ، قال هايمان إن "سيناريوهات كانت تعتبر مستبعدة في السابق باتت واردة الحدوث الآن".

وأكد أنه "طالما بقي المرشد في السلطة، فإن شن إيران ضربة شاملة على إسرائيل أمر مستبعد نظرا لأسلوبه القيادي الحذر تقليديا".



إلا أنه "في حال ظهور قائد أكثر جرأة مدعوم من ، فقد تتغير الحسابات الاستراتيجية".



وفي استعراضه لاستجابة للاضطرابات الداخلية، قال هايمان إن "جهود الإغاثة الاقتصادية فشلت"، وإن "حملات القمع العنيفة لم تكن فعالة".



وأشار إلى أن المفاوضات مع قد تصبح الخيار الوحيد المتاح للنظام لتخفيف الضغط الاقتصادي، من خلال رفع .



وقال إن المحادثات "ليست سيناريو مستحيلا، لا سيما إذا قدمت إيران تنازلا كبيرا بشأن تخصيب اليورانيوم، مما قد يغري بالجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وأضاف: "إذا شنت الولايات المتحدة ضربة رمزية فقط وتعرضنا (إسرائيل) للهجوم فلن نتمكن من احتوائه". (سكاي نيوز عربية)