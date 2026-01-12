تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة جديدة في زابوروجيه

Lebanon 24
12-01-2026 | 07:22
A-
A+
Doc-P-1467378-639038247365823490.jpg
Doc-P-1467378-639038247365823490.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم الاثنين أنّ وحدات مجموعة قوات «دنيبر» سيطرت على بلدة نوفوبويكوفسكويه في مقاطعة زابوروجيه، وذلك بعد يوم واحد من إحكام السيطرة على بلدة بيلوغوريه في المقاطعة نفسها.

ووفق التقرير، بلغت خسائر الجيش الأوكراني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نحو 1265 جنديًا، توزّعت على النحو الآتي:

أكثر من 240 جنديًا في نطاق مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" في منطقتي سومي وخاركوف.

أكثر من 180 جنديًا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب" في خاركوف.

أكثر من 190 جنديًا في منطقة مسؤولية قوات "الجنوب" في دونيتسك.

أكثر من 400 جندي في منطقة مسؤولية قوات "الوسط" في دونيتسك ودنيبروبيتروفسك.

نحو 205 جنود في منطقة مسؤولية قوات "الشرق" في دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه.

قرابة 50 جنديًا في منطقة مسؤولية قوات طدنيبر" في زابوروجيه وخيرسون.

وأشار التقرير إلى أنّ الضربات الجوية والصاروخية والمدفعية الروسية استهدفت منشآت تابعة لقطاع الطاقة والبنية التحتية للنقل التي يستخدمها الجيش الأوكراني، إلى جانب مطارات عسكرية، ومصانع لإنتاج الطائرات المسيّرة بعيدة المدى ومخازنها، فضلًا عن نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية ومرتزقة أجانب في 157 منطقة.

كما أفادت الوزارة بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الفترة نفسها 5 قنابل جوية موجهة، و4 قذائف من منظومة "هيمارس"، إضافة إلى 52 طائرة مسيّرة أوكرانية. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة هرابوفسكه شرقي أوكرانيا (سكاي نيوز)
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:54:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة أندرييفكا في إقليم دنيبروبتروفسك الأوكراني
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:54:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة فيلتشا في خاركيف
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:54:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة "أوستابيفسكي" في منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:54:50 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الروسية

أنظمة الدفاع الجوي

وزارة الدفاع

روسيا اليوم

الأوكرانية

المقاطعة

يوم واحد

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:45 | 2026-01-12
Lebanon24
13:20 | 2026-01-12
Lebanon24
13:09 | 2026-01-12
Lebanon24
12:22 | 2026-01-12
Lebanon24
12:10 | 2026-01-12
Lebanon24
12:01 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24