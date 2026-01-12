أعلنت في تقريرها اليومي الصادر اليوم الاثنين أنّ وحدات مجموعة قوات «دنيبر» سيطرت على بلدة نوفوبويكوفسكويه في مقاطعة زابوروجيه، وذلك بعد من إحكام السيطرة على بلدة بيلوغوريه في نفسها.



ووفق التقرير، بلغت خسائر الجيش الأوكراني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نحو 1265 جنديًا، توزّعت على النحو الآتي:



أكثر من 240 جنديًا في نطاق مسؤولية مجموعة قوات " " في منطقتي سومي وخاركوف.



أكثر من 180 جنديًا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب" في خاركوف.



أكثر من 190 جنديًا في منطقة مسؤولية قوات "الجنوب" في دونيتسك.



أكثر من 400 جندي في منطقة مسؤولية قوات "الوسط" في دونيتسك ودنيبروبيتروفسك.



نحو 205 جنود في منطقة مسؤولية قوات "الشرق" في دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه.



قرابة 50 جنديًا في منطقة مسؤولية قوات طدنيبر" في زابوروجيه وخيرسون.



وأشار التقرير إلى أنّ الضربات الجوية والصاروخية والمدفعية الروسية استهدفت منشآت تابعة لقطاع الطاقة والبنية التحتية للنقل التي يستخدمها الجيش الأوكراني، إلى جانب مطارات عسكرية، ومصانع لإنتاج الطائرات المسيّرة بعيدة المدى ومخازنها، فضلًا عن نقاط انتشار مؤقتة للقوات ومرتزقة أجانب في 157 منطقة.



كما أفادت الوزارة بأن الروسية أسقطت خلال الفترة نفسها 5 قنابل جوية موجهة، و4 قذائف من منظومة "هيمارس"، إضافة إلى 52 طائرة مسيّرة أوكرانية. (روسيا اليوم)

