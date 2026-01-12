إلى أين سينتقل الأمير أندرو بعد تجريده من ألقابه؟

لم يتبق سوى أسابيع على انتقال الأمير أندرو نهائيًّا من ، مسكنه لأكثر من عشرين عامًا، إلى منزل خاص في ضيعة ساندرينغهام الملكية.

وجاء هذا القرار بعد تجريده من ألقابه الملكية في تشرين الاول الماضي، على خلفية علاقته بجيفري إبستين.



ورغم تكهنات حول احتمال انتقال أندرو إلى مارش فارم في نورفولك أو حتى إلى الخارج، لم يتم تأكيد مقر إقامته الجديد رسميًّا.

ويبدو أن الخيار الأقرب هو ساندرينغهام، حيث سيحظى بحياة مريحة مع بعض الموظفين والحماية في منطقة هادئة وجميلة.



وتتساءل بعض المصادر عن إمكانية انتقاله إلى ، نظرًا لعلاقاته التجارية الطويلة في المنطقة، لكن الخبراء يرون أن بقاءه قريبًا من العائلة، بما فيها أحفاده، يجعل الانتقال خارج البلاد أمرًا غير محتمل. (ارم نيوز)