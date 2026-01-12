تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إلى أين سينتقل الأمير أندرو بعد تجريده من ألقابه؟

Lebanon 24
12-01-2026 | 07:27
A-
A+
Doc-P-1467380-639038249770290157.jpg
Doc-P-1467380-639038249770290157.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم يتبق سوى أسابيع على انتقال الأمير أندرو نهائيًّا من رويال لودج، مسكنه لأكثر من عشرين عامًا، إلى منزل خاص في ضيعة ساندرينغهام الملكية.
 
وجاء هذا القرار بعد تجريده من ألقابه الملكية في تشرين الاول الماضي، على خلفية علاقته بجيفري إبستين.

ورغم تكهنات حول احتمال انتقال أندرو إلى مارش فارم في نورفولك أو حتى إلى الخارج، لم يتم تأكيد مقر إقامته الجديد رسميًّا.
 
ويبدو أن الخيار الأقرب هو ساندرينغهام، حيث سيحظى بحياة مريحة مع بعض الموظفين والحماية في منطقة هادئة وجميلة.

وتتساءل بعض المصادر عن إمكانية انتقاله إلى الشرق الأوسط، نظرًا لعلاقاته التجارية الطويلة في المنطقة، لكن الخبراء يرون أن بقاءه قريبًا من العائلة، بما فيها أحفاده، يجعل الانتقال خارج البلاد أمرًا غير محتمل. (ارم نيوز)
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد تجريده من ألقابه.. الأمير أندرو وزوجته السابقة شاركا في مناسبة عائلية
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:54:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تجريده من كافة ألقابه... شاهدوا أوّل صورة للأمير أندرو
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:54:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الملك تشارلز "يجرّد" الأمير أندرو من ألقابه نهائيًا.. والسبب "فضيحة إبستين"
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:54:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تجريد ملكة جمال من لقبها.. إليكم السبب
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:54:57 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

الشرق الأوسط

رويال لودج

ارم نيوز

إلى أين

الطويل

جيفري

رويال

كاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:45 | 2026-01-12
Lebanon24
13:20 | 2026-01-12
Lebanon24
13:09 | 2026-01-12
Lebanon24
12:22 | 2026-01-12
Lebanon24
12:10 | 2026-01-12
Lebanon24
12:01 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24