تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
13
o
طرابلس
13
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
-4
o
بشري
7
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
"ادج" الإماراتيّة تستحوذ على شركة دفاع إسرائيلية
Lebanon 24
12-01-2026
|
07:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد التكتل الدفاعي
الإماراتي
"أدج" إتمام صفقة الاستحواذ على الشركة الدفاعية
الإسرائيلية
"عين شليشيت".
ومن المنتظر أن تعقد الجمعية العمومية للشركة الإسرائيلية اجتماعها في 15 شباط المقبل للمصادقة على الصيغة النهائية للصفقة من جانبها.
وتعمل شركة "عين شليشيت" على تطوير أنظمة كهروبصرية تجمع بين القدرات البصرية وتقنيات
الذكاء الاصطناعي
، وتشمل الصفقة مع "أدج" استثمارا بقيمة 10 ملايين دولار مقابل نحو 30 بالمئة من أسهم الشركة، ما يجعل "أدج" أكبر مساهم فيها.
وتبلغ القيمة السوقية لشركة "عين شليشيت" نحو 138 مليون شيكل، بعد ارتفاع بنحو 42.5 بالمئة خلال العام الماضي.
وأوضحت الشركة في بيانها أن إطار المشروع المشترك الذي تحدثت عنه الشركتان لم يحسم بشكل نهائي بعد، وهو مشروع يتضمن استثمارا يقدر بنحو 12 مليون دولار. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صفقة مثيرة للجدل.. "ميتا" تستحوذ على "مانوس"
Lebanon 24
صفقة مثيرة للجدل.. "ميتا" تستحوذ على "مانوس"
12/01/2026 20:55:16
12/01/2026 20:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل هذا المبلغ… "برادا" تستحوذ رسميًا على "فيرساتشي"!
Lebanon 24
مقابل هذا المبلغ… "برادا" تستحوذ رسميًا على "فيرساتشي"!
12/01/2026 20:55:16
12/01/2026 20:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"تجمع الصناعيين في البقاع" اجتمع في مكاتب شركة مياه "البردوني"
Lebanon 24
"تجمع الصناعيين في البقاع" اجتمع في مكاتب شركة مياه "البردوني"
12/01/2026 20:55:16
12/01/2026 20:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مصمم "آيفون إير" يغادر "أبل" إلى شركة ناشئة
Lebanon 24
مصمم "آيفون إير" يغادر "أبل" إلى شركة ناشئة
12/01/2026 20:55:16
12/01/2026 20:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
الذكاء الاصطناعي
روسيا اليوم
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الإماراتي
الإمارات
إسرائيل
روسيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
البيت الأبيض: إيران تتحدث بلغة وتفاوض بلغة أخرى
Lebanon 24
البيت الأبيض: إيران تتحدث بلغة وتفاوض بلغة أخرى
13:45 | 2026-01-12
12/01/2026 01:45:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ماتشادو وترامب.. لقاء سياسي ينتظر تأثيره على الأزمة الفنزويلية
Lebanon 24
ماتشادو وترامب.. لقاء سياسي ينتظر تأثيره على الأزمة الفنزويلية
13:20 | 2026-01-12
12/01/2026 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أوكرانيا تتهم روسيا بشن هجوم مسيّر على سفن مدنية في البحر الأسود
Lebanon 24
أوكرانيا تتهم روسيا بشن هجوم مسيّر على سفن مدنية في البحر الأسود
13:09 | 2026-01-12
12/01/2026 01:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط الأحداث والتوتر.. رسالة من خامنئي إلى الإيرانيين
Lebanon 24
وسط الأحداث والتوتر.. رسالة من خامنئي إلى الإيرانيين
12:22 | 2026-01-12
12/01/2026 12:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
648 قتيلاً على الأقل… دعوات دولية لحماية المدنيين في إيران
Lebanon 24
648 قتيلاً على الأقل… دعوات دولية لحماية المدنيين في إيران
12:10 | 2026-01-12
12/01/2026 12:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
10:24 | 2026-01-12
12/01/2026 10:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
10:44 | 2026-01-12
12/01/2026 10:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تعيد ضبط الشارع وتلوّح بالردع الإقليمي
Lebanon 24
إيران تعيد ضبط الشارع وتلوّح بالردع الإقليمي
15:00 | 2026-01-11
11/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
03:47 | 2026-01-12
12/01/2026 03:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء... توقّف معمليّ دير عمار والزهراني عن العمل
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء... توقّف معمليّ دير عمار والزهراني عن العمل
06:24 | 2026-01-12
12/01/2026 06:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:45 | 2026-01-12
البيت الأبيض: إيران تتحدث بلغة وتفاوض بلغة أخرى
13:20 | 2026-01-12
ماتشادو وترامب.. لقاء سياسي ينتظر تأثيره على الأزمة الفنزويلية
13:09 | 2026-01-12
أوكرانيا تتهم روسيا بشن هجوم مسيّر على سفن مدنية في البحر الأسود
12:22 | 2026-01-12
وسط الأحداث والتوتر.. رسالة من خامنئي إلى الإيرانيين
12:10 | 2026-01-12
648 قتيلاً على الأقل… دعوات دولية لحماية المدنيين في إيران
12:01 | 2026-01-12
توتر ديبلوماسي جديد بين إيران والاتحاد الأوروبي على خلفية الاحتجاجات
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
12/01/2026 20:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
12/01/2026 20:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
12/01/2026 20:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24