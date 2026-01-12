"ادج" الإماراتيّة تستحوذ على شركة دفاع إسرائيلية

أكد التكتل الدفاعي "أدج" إتمام صفقة الاستحواذ على الشركة الدفاعية "عين شليشيت".



ومن المنتظر أن تعقد الجمعية العمومية للشركة الإسرائيلية اجتماعها في 15 شباط المقبل للمصادقة على الصيغة النهائية للصفقة من جانبها.



وتعمل شركة "عين شليشيت" على تطوير أنظمة كهروبصرية تجمع بين القدرات البصرية وتقنيات ، وتشمل الصفقة مع "أدج" استثمارا بقيمة 10 ملايين دولار مقابل نحو 30 بالمئة من أسهم الشركة، ما يجعل "أدج" أكبر مساهم فيها.



وتبلغ القيمة السوقية لشركة "عين شليشيت" نحو 138 مليون شيكل، بعد ارتفاع بنحو 42.5 بالمئة خلال العام الماضي.



وأوضحت الشركة في بيانها أن إطار المشروع المشترك الذي تحدثت عنه الشركتان لم يحسم بشكل نهائي بعد، وهو مشروع يتضمن استثمارا يقدر بنحو 12 مليون دولار. (روسيا اليوم)

Advertisement