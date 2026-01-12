بسبب دعم الاحتجاجات.. إيران تستدعي 4 سفراء أوروبيين

استدعت سفراء كل من وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، على خلفية ما وصفته بدعم هذه الدول للاحتجاجات الأخيرة في ، بحسب وكالة أنباء "تسنيم".



وأوضحت الوزارة أنها عرضت على السفراء تسجيلات مصوّرة أظهرت ما اعتبرته "أعمال عنف نفّذها مثيرو الشغب"، مؤكدة أن هذه التصرفات تجاوزت حدود التظاهر السلمي ووصفتها بأنها "تخريب منظم".

وطالبت السفراء بنقل هذه المواد إلى وزارات خارجيتهم مباشرة، إضافة إلى سحب أي تصريحات رسمية صدرت لدعم المتظاهرين.

وأكدت إيران أن أي دعم سياسي أو إعلامي للاحتجاجات يشكل "تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية والأمن الوطني للبلاد".