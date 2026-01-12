بسبب التوتّر في إيران... تعليمات عاجلة لوزارة الصحّة الإسرائيليّة

كشفت القناة الـ12 الإسرائيليّة، أنّ أصدرت تعليمات للمستشفيات بمراجعة تعليمات الانتقال السريع إلى حالات الطوارئ، على خلفية تصاعد التوتّر على الساحة الإيرانيّة.

وأضافت القناة الإسرائيليّة، أنّ إجراءات الطوارىء تشمل نقل النشاط الحيوي للمستشفيات إلى مواقع حصينة تحت الأرض.