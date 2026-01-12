فرنسا تطلق خدمة عسكرية وطنية طوعية للشباب لمدة عشرة أشهر بدءًا من أيلول

أعلنت ، اليوم الاثنين، عن إطلاق برنامج خدمة عسكرية وطنية طوعية جديد مدته عشرة أشهر، على أن يبدأ أول المشاركين في أيلول المقبل.





الجنرال فابيان ماندون، رئيس أركان القوات المسلحة، أفاد في مؤتمر صحفي نقلته " " أن البرنامج، الذي كشف عنه الرئيس في تشرين الثاني الماضي، موجه لجميع الشباب الفرنسيين بين 18 و25 عامًا الراغبين في تعزيز قدرة البلاد على الصمود في ظروف غير مستقرة.





وتندرج هذه المبادرة ضمن توجه أوسع في ، حيث تعبر بعض الدول التي اعتمدت لعقود على الضمانات الأمنية الأمريكية عن قلقها حيال تغير أولويات وما يعتبرونه تصرفات عدوانية من .





يشارك في البرنامج ابتداءً من أيلول المقبل 3000 شاب في الجيش والبحرية والقوات الجوية ضمن مهام داخل الأراضي ، على أن يرتفع العدد إلى 4000 في 2027، ويصل إلى 10000 سنويًا بحلول 2030.





ويحصل المشاركون على نحو 800 يورو شهريًا (حوالي 935 دولارًا)، ويؤدون مهام متنوعة تشمل المساعدة في الطبيعية، مراقبة مكافحة الإرهاب، تشغيل الطائرات المسيرة، وأعمال الخبز والميكانيك والكهرباء والخدمات الطبية.





وأكدت وزيرة الجيوش الفرنسية، كاترين فوتران، أنه بعد انتهاء البرنامج يمكن للمشاركين الاندماج في الحياة المدنية، أو الانضمام إلى الاحتياط العسكري، أو البقاء ضمن القوات المسلحة، موضحة أن هذا يعكس رؤية الجيش لنموذج شامل وطويل الأمد.





وتتوقع الحكومة أن تصل تكلفة البرنامج إلى 150 مليون يورو في 2026، مع إجمالي تكلفة تبلغ 2.3 مليار يورو للفترة بين 2026 و2030. (آرم نيوز)

