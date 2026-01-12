تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

فرنسا تطلق خدمة عسكرية وطنية طوعية للشباب لمدة عشرة أشهر بدءًا من أيلول

Lebanon 24
12-01-2026 | 09:21
أعلنت فرنسا، اليوم الاثنين، عن إطلاق برنامج خدمة عسكرية وطنية طوعية جديد مدته عشرة أشهر، على أن يبدأ أول المشاركين في أيلول المقبل.


الجنرال فابيان ماندون، رئيس أركان القوات المسلحة، أفاد في مؤتمر صحفي نقلته "رويترز" أن البرنامج، الذي كشف عنه الرئيس إيمانويل ماكرون في تشرين الثاني الماضي، موجه لجميع الشباب الفرنسيين بين 18 و25 عامًا الراغبين في تعزيز قدرة البلاد على الصمود في ظروف غير مستقرة.


وتندرج هذه المبادرة ضمن توجه أوسع في أوروبا، حيث تعبر بعض الدول التي اعتمدت لعقود على الضمانات الأمنية الأمريكية عن قلقها حيال تغير أولويات واشنطن وما يعتبرونه تصرفات عدوانية من روسيا.


يشارك في البرنامج ابتداءً من أيلول المقبل 3000 شاب في الجيش والبحرية والقوات الجوية ضمن مهام داخل الأراضي الفرنسية، على أن يرتفع العدد إلى 4000 في 2027، ويصل إلى 10000 سنويًا بحلول 2030.


ويحصل المشاركون على نحو 800 يورو شهريًا (حوالي 935 دولارًا)، ويؤدون مهام متنوعة تشمل المساعدة في الكوارث الطبيعية، مراقبة مكافحة الإرهاب، تشغيل الطائرات المسيرة، وأعمال الخبز والميكانيك والكهرباء والخدمات الطبية.


وأكدت وزيرة الجيوش الفرنسية، كاترين فوتران، أنه بعد انتهاء البرنامج يمكن للمشاركين الاندماج في الحياة المدنية، أو الانضمام إلى الاحتياط العسكري، أو البقاء ضمن القوات المسلحة، موضحة أن هذا يعكس رؤية الجيش لنموذج شامل وطويل الأمد.


وتتوقع الحكومة أن تصل تكلفة البرنامج إلى 150 مليون يورو في 2026، مع إجمالي تكلفة تبلغ 2.3 مليار يورو للفترة بين 2026 و2030. (آرم نيوز) 
