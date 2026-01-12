رئيس كوبا: ما من محادثات جارية مع أميركا

نفى الرئيس ميغيل دياز-كانيل، الاثنين، إجراء أية محادثات بين بلده والولايات المتحدة، في وقت يصعّد الرئيس الأميركي الضغوط على .

وكتب كانيل في منشور على "إكس": "ما من محادثات مع حكومة ، ما عدا اتصالات في مجال الهجرة لأغراض إجرائية".



جاء هذا بعدما أعلن ، الأحد، عن مباحثات مع ، قائلا "نحن قيد التباحث مع كوبا"، من دون مزيد من التفاصيل. (العربية)