تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد اشتباكات عنيفة.. بنغلادش ترفع حالة التأهب عند الحدود مع بورما

Lebanon 24
12-01-2026 | 10:07
A-
A+
Doc-P-1467446-639038345499818262.jfif
Doc-P-1467446-639038345499818262.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

رفعت قوات الأمن البنغالية المتمركزة على طول الحدود مع بورما حالة التأهب القصوى، الاثنين، إثر اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش البورمي التابع للمجلس العسكري وجماعات متمردة، أسفرت عن إصابة جندي بنغالي واحد على الأقل بجروح خطيرة، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأفادت قوات حرس الحدود البنغالية بأن الاشتباكات بدأت يوم الأحد بين الجيش البورمي وجماعتين انفصاليتين متنافستين، هما جيش أراكان وجيش إنقاذ روهينغا أراكان.

وقال العقيد محيي الدين أحمد، المتحدث باسم الحرس: "نحن في حالة تأهب قصوى"، مشيرًا إلى استمرار الاشتباكات يوم الاثنين.

كما أُوقف 53 شخصًا يُشتبه بانتمائهم لجيش إنقاذ روهينغا أراكان بتهمة التسلل إلى الأراضي البنغالية.

وبحسب سلطات دكا ومنظمات غير حكومية، تنشط عدة جماعات مسلحة بورمية في مخيمات اللاجئين بكوكس بازار في جنوب بنغلادش، حيث يقيم أكثر من مليون لاجئ من أقلية الروهينغا المسلمة، الذين فروا من حرب أهلية مستمرة في بورما منذ انقلاب عام 2021 على الحكومة المدنية بقيادة أونغ سان سو تشي.

وأدى العنف أيضًا إلى إصابة فتاة تبلغ 12 عامًا بجروح خطيرة، بحسب الشرطة والجيش البنغاليين. (آرم نيوز) 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
OpenAI تعلن حالة التأهب القصوى بعد تصاعد المنافسة مع غوغل Gemini 3
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:56:41 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الجوية الأوكرانية: إعلان حالة التأهب الجوي في كييف بعد رصد مسيرات روسية تتجه إلى المدينة
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:56:41 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام أوكراني: انفجارات تهز مقاطعة فينيتسا وسط البلاد بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:56:41 Lebanon 24 Lebanon 24
اشتباكات عنيفة في حلب ونزوح آلاف المدنيين بعد غارات الجيش السوري
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:56:41 Lebanon 24 Lebanon 24

أونغ سان سو تشي

محيي الدين

قوات الأمن

يوم الأحد

حرب أهلية

باسم ال

رويترز

المسلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:45 | 2026-01-12
Lebanon24
13:20 | 2026-01-12
Lebanon24
13:09 | 2026-01-12
Lebanon24
12:22 | 2026-01-12
Lebanon24
12:10 | 2026-01-12
Lebanon24
12:01 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24