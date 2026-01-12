بايدن غيّر رقم هاتفه بسبب صحافيّ... وهكذا علّق ترامب على الأمر

قال مراسل " تايمز" بيجر، خلال محادثة مع الرئيس الأميركيّ ، إن الرئيس السابق قام بتغيير رقم هاتفه بعد أن حاول الصحافي المذكور الاتصال به لإجراء مقابلة.



وأضاف: "لقد اتصلت به بالفعل، وتبيّن أنه قام بتغيير رقم الهاتف".



وفي تعليقه على الموضوع، أشار إلى أنه، على عكس سلفه، لم يغير رقم هاتفه ووافق على التحدث مع الصحافيين.



كما أعرب ترامب عن شكوكه في قدرة سلفه على إجراء مقابلة مطولة.



وقال ترامب: "هل تعلمون أين سيكون بايدن الآن؟. سيكون مستلقيا على الأرض". (روسيا اليوم)

