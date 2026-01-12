تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

فنزوِيلا تُفرج عن 116 سجينًا وسط ضغوط حقوقية وسياسية

Lebanon 24
12-01-2026 | 10:44
أعلنت حكومة فنزويلا، اليوم الاثنين، عن الإفراج عن 116 سجينًا ضمن سلسلة عمليات بدأت منذ كانون الأول، وفق ما أفادت به وزارة خدمات السجون.


وقالت الوزارة، في بيان نقلته "رويترز"، إن الإفراج شمل أشخاصًا حُرموا من حريتهم بسبب أفعال مرتبطة بتعطيل النظام الدستوري وتقويض استقرار البلاد.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تقارير منظمات حقوقية تتحدث عن تأخر عمليات الإفراج، إذ أفادت جماعة "فورو بينال" الحقوقية في وقت سابق اليوم بأن عدد المفرج عنهم وصل إلى 41 سجينًا فقط، من بينهم 24 تم الإفراج عنهم خلال الليل.


وتجري عمليات الإفراج بعد أسبوع من الاضطرابات السياسية في كراكاس، عقب اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو من قبل الولايات المتحدة وظهوره أمام محكمة في نيويورك بتهم تتعلق بتهريب المخدرات.


ويعد الإفراج عن مئات السجناء السياسيين مطلبًا قديمًا لجماعات حقوق الإنسان والهيئات الدولية والشخصيات المعارضة في فنزويلا.


وكانت زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام، ماريا كورينا ماتشادو، من أبرز الأصوات المطالبة بالإفراج عن السجناء، بينهم بعض حلفائها المقربين، ومن المتوقع أن تلتقي هذا الأسبوع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. (آرم نيوز) 
 
مواضيع ذات صلة
رويترز عن منظمة حقوقية: ارتفاع حصيلة القتلى المرتبطة بالاحتجاجات في إيران إلى 116 شخصًا
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:08:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تُفرج عن آلاف السجناء بمناسبة عيد الاتحاد الـ54
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:08:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن منظمة غير حكومية: فنزويلا تطلق سراح 24 سجينا سياسيا فجر اليوم ليرتفع إجمالي المفرج عنهم إلى 41
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:08:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: بدء فنزويلا الإفراج عن السجناء السياسيين دليل على السعي للسلام
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:08:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب

المعارضة

نيويورك

الدستور

دونالد

