فنزوِيلا تُفرج عن 116 سجينًا وسط ضغوط حقوقية وسياسية

أعلنت حكومة ، اليوم الاثنين، عن الإفراج عن 116 سجينًا ضمن سلسلة عمليات بدأت منذ كانون الأول، وفق ما أفادت به وزارة خدمات السجون.





وقالت الوزارة، في بيان نقلته " "، إن الإفراج شمل أشخاصًا حُرموا من حريتهم بسبب أفعال مرتبطة بتعطيل النظام الدستوري وتقويض استقرار البلاد.



ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تقارير منظمات حقوقية تتحدث عن تأخر عمليات الإفراج، إذ أفادت جماعة "فورو بينال" الحقوقية في وقت سابق اليوم بأن عدد المفرج عنهم وصل إلى 41 سجينًا فقط، من بينهم 24 تم الإفراج عنهم خلال الليل.





وتجري عمليات الإفراج بعد أسبوع من الاضطرابات السياسية في كراكاس، عقب اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو من قبل وظهوره أمام محكمة في بتهم تتعلق بتهريب المخدرات.





ويعد الإفراج عن مئات السجناء السياسيين مطلبًا قديمًا لجماعات حقوق الإنسان والهيئات الدولية والشخصيات في فنزويلا.





وكانت زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام، ماريا كورينا ماتشادو، من أبرز الأصوات المطالبة بالإفراج عن السجناء، بينهم بعض حلفائها المقربين، ومن المتوقع أن تلتقي هذا الأسبوع بالرئيس الأمريكي . (آرم نيوز)