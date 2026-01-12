إيران تضبط شحنة كبيرة من الأسلحة في شاحنة ترانزيت وتعتقل 3 مشتبه بهم

أعلنت ، مساء الاثنين، عن ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة الحربية كانت مخبأة داخل شاحنة أجنبية، في عملية وصفها البيان بأنها "دقيقة".



وأشار البيان إلى أن الشحنة المصادرة تضم 273 قطعة من مختلف أنواع الأسلحة، بينها مسدسات وبنادق من نوع "وينشستر" وأنواع أخرى، تم إخفاؤها بطريقة احترافية في الشاحنة، في محاولة لتهريبها عبر الأراضي .



وأضافت الوزارة أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص على صلة بالشحنة، دون هوياتهم أو الجهة المسؤولة عن العملية، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف الشبكات المرتبطة وطرق تهريب الأسلحة.

