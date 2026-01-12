تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

إيران تضبط شحنة كبيرة من الأسلحة في شاحنة ترانزيت وتعتقل 3 مشتبه بهم

Lebanon 24
12-01-2026 | 10:52
أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، مساء الاثنين، عن ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة الحربية كانت مخبأة داخل شاحنة ترانزيت أجنبية، في عملية وصفها البيان بأنها "دقيقة".

وأشار البيان إلى أن الشحنة المصادرة تضم 273 قطعة من مختلف أنواع الأسلحة، بينها مسدسات وبنادق من نوع "وينشستر" وأنواع أخرى، تم إخفاؤها بطريقة احترافية في الشاحنة، في محاولة لتهريبها عبر الأراضي الإيرانية.

وأضافت الوزارة أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص على صلة بالشحنة، دون الكشف عن هوياتهم أو الجهة المسؤولة عن العملية، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف الشبكات المرتبطة وطرق تهريب الأسلحة.
