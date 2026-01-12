إيران.. وعود رسمية بإعادة خدمات الإنترنت وسط استمرار الاحتجاجات

أكد وزير الاتصالات ، ستار هاشمي، مساء الاثنين، أن الوزارة تتابع "بشكل جدي ومكثف" مسألة خدمات الإنترنت والاتصالات الدولية، مشيراً إلى أن الجهود متواصلة لإعادة الاتصال للمواطنين في أقرب وقت ممكن.



وقال هاشمي في حديث للتلفزيون الإيراني، إن "العمل جارٍ على مدار الساعة لضمان عودة شبكة الإنترنت والاتصالات إلى وضعها الطبيعي، حتى يتمكن المواطنون من الحصول على الخدمات كما كانت في السابق"، دون أن يحدد موعدًا دقيقًا لرفع القيود أو إنهاء الخلل بشكل كامل.





وأضاف أن الوزارة تضع أولوية قصوى لاستقرار شبكات الاتصالات وتقديم الخدمات الأساسية، لافتًا إلى أن الجهات المعنية تعمل على معالجة المشكلات التقنية والتنظيمية التي أدت إلى الاضطرابات الأخيرة.



وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار قطع شبكة الإنترنت والاتصالات الدولية لليوم الرابع على التوالي بسبب الاحتجاجات الشعبية التي دخلت أسبوعها الثالث والتي طالبت بإسقاط النظام. (ارم نيوز)

