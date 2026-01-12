تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الجيش السوري يحذّر من تصعيد خطير شرق حلب ويتوعّد برد عنيف

Lebanon 24
12-01-2026 | 11:15
A-
A+

Doc-P-1467471-639038383068226884.jfif
Doc-P-1467471-639038383068226884.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الاثنين، بوصول تعزيزات للجيش العربي السوري باتجاه خط الانتشار شرق حلب بعد رصد وصول المزيد من المجاميع المسلحة لتنظيم "PKK الإرهابي".

وأشارت "سانا" إلى أن وصول هذه التعزيزات يأتي بعد رصد فلول النظام السابق إلى جانب تنظيم "قسد" بريف حلب الشرقي قرب مسكنة ودير حافر.
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أن "استقدام قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لـ"مجاميع إرهابية" هو تصعيد خطير"، مشددة على أن أي تحرك عسكري ستقوم به هذه المجاميع سيقابل برد عنيف.

وقالت الهيئة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الاثنين: "لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه هذا التصعيد الخطير".

وأضافت أنه "بحسب مصادرنا الاستخباراتية، فإن هذه التعزيزات الجديدة ضمت عددًا من مقاتلي تنظيم PKK الإرهابي، وفلول النظام البائد"، لافتة إلى أنها تقوم بدراسة وتقييم الوضع الميداني بشكل مباشر وفوري. 

وبينت هيئة العمليات أنه تم رصد وصول المزيد من المجاميع المسلحة إلى نقاط انتشار تنظيم قسد بريف حلب الشرقي، قرب مسكنة ودير حافر.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش السوري: استقدام قسد لإرهابيين هو تصعيد خطير وأي تحرك عسكري ستقوم به هذه المجموعات سيقابل برد عنيف
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:08:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوري يحذر "قسد" من استهداف الأهالي الراغبين بالخروج عبر الممرات الآمنة في حلب
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:08:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوريّ لـ"قسد": هذا تصعيد خطير
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:08:56 Lebanon 24 Lebanon 24
اشتباكات عنيفة في حلب ونزوح آلاف المدنيين بعد غارات الجيش السوري
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:08:56 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الأنباء

الجيش السوري

الديمقراطية

الديمقراطي

هيئة العمل

من اليوم

ديمقراطي

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:39 | 2026-01-12
Lebanon24
16:22 | 2026-01-12
Lebanon24
16:20 | 2026-01-12
Lebanon24
16:05 | 2026-01-12
Lebanon24
16:03 | 2026-01-12
Lebanon24
16:00 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24