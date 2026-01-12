الجيش السوري يحذّر من تصعيد خطير شرق حلب ويتوعّد برد عنيف

أفادت ، اليوم الاثنين، بوصول تعزيزات للجيش العربي السوري باتجاه خط الانتشار شرق حلب بعد رصد وصول المزيد من المجاميع المسلحة لتنظيم "PKK الإرهابي".



وأشارت " " إلى أن وصول هذه التعزيزات يأتي بعد رصد فلول النظام السابق إلى جانب تنظيم "قسد" حلب الشرقي قرب مسكنة ودير حافر.

وفي وقت سابق ، أكدت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أن "استقدام قوات "قسد" لـ"مجاميع إرهابية" هو تصعيد خطير"، مشددة على أن أي تحرك عسكري ستقوم به هذه المجاميع سيقابل برد عنيف.



وقالت الهيئة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الاثنين: "لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه هذا التصعيد الخطير".



وأضافت أنه "بحسب مصادرنا الاستخباراتية، فإن هذه التعزيزات الجديدة ضمت عددًا من مقاتلي تنظيم PKK الإرهابي، وفلول النظام البائد"، لافتة إلى أنها تقوم بدراسة وتقييم الوضع الميداني بشكل مباشر وفوري.



وبينت هيئة العمليات أنه تم رصد وصول المزيد من المجاميع المسلحة إلى نقاط انتشار تنظيم قسد بريف حلب الشرقي، قرب مسكنة ودير حافر.



