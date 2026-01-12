الناتو يتحرّك لتعزيز وجوده في القطب الشمالي

أعلن لحلف (الناتو) الاثنين أن التحالف يعمل على سبل تعزيز الأمن في المنطقة الشمالية، فيما تسعى للتصدّي إلى مطامع في غرينلاند.



وقال روته للصحافيين خلال زيارة لزغرب: "نعمل حاليا على الخطوات التالية لنضمن حماية جماعية لما هو على المحكّ" وفقًا لـ"فرانس برس".





Advertisement