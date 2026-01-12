ماكرون عن الإيرانيين: أدين "عنف الدولة" ضدّهم

دان "العنف المستخدم من قبل السلطات ضدَّ المتظاهرين في البلاد"، داعياً إلى "احترام الحريات".



وفي منشور له عبر منصة "آكس"، قال ماكرون: "أدين بشدة عنف الدولة الذي يستهدف بشكل عشوائي رجالاً ونساءً إيرانيين يطالبون بشجاعة باحترام حقوقهم".





وتابع: "إن احترام الحريات الأساسية حقٌ عالمي، ونحن نقف إلى جانب المدافعين عنها".