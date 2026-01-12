توتر ديبلوماسي جديد بين إيران والاتحاد الأوروبي على خلفية الاحتجاجات

أعلنت رئيسة روبرتا ميتسولا، اليوم الاثنين، أن الدبلوماسيين أو المسؤولين الرسميين الإيرانيين سيمنعون من دخول البرلمان.



وكتبت ميتسولا على منصة "إكس": "في وقت يواصل شعب الشجاع النضال من أجل حقوقه وحريته، قررت اليوم منع جميع أفراد الطاقم الدبلوماسي وأي ممثل آخر للجمهورية الإسلامية في إيران من دخول مقار البرلمان الأوروبي".



وفي وقت سابق من اليوم، استدعت سفراء بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، على خلفية ما وصفته بدعم هذه الدول للاحتجاجات الأخيرة في إيران، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.



ووفق الوكالة، "عرضت الوزارة على السفراء تسجيلات مصورة توثق ما اعتبرته "أعمال عنف من قبل مثيري الشغب"، مشددة على أن هذه التصرفات تجاوزت حدود التظاهر السلمي واعتُبرت "تخريبًا منظمًا".



وطالبت طهران السفراء بنقل هذه المواد مباشرة إلى وزارات خارجيتهم، مع مطالبتهم بسحب التصريحات الرسمية التي عبّرت عن دعم المتظاهرين.

