تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

توتر ديبلوماسي جديد بين إيران والاتحاد الأوروبي على خلفية الاحتجاجات

Lebanon 24
12-01-2026 | 12:01
A-
A+

Doc-P-1467508-639038414164119173.jfif
Doc-P-1467508-639038414164119173.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، اليوم الاثنين، أن الدبلوماسيين أو المسؤولين الرسميين الإيرانيين سيمنعون من دخول البرلمان.

وكتبت ميتسولا على منصة "إكس": "في وقت يواصل شعب إيران الشجاع النضال من أجل حقوقه وحريته، قررت اليوم منع جميع أفراد الطاقم الدبلوماسي وأي ممثل آخر للجمهورية الإسلامية في إيران من دخول مقار البرلمان الأوروبي". 

وفي وقت سابق من اليوم، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفراء بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، على خلفية ما وصفته بدعم هذه الدول للاحتجاجات الأخيرة في إيران، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

ووفق الوكالة، "عرضت الوزارة على السفراء تسجيلات مصورة توثق ما اعتبرته "أعمال عنف من قبل مثيري الشغب"، مشددة على أن هذه التصرفات تجاوزت حدود التظاهر السلمي واعتُبرت "تخريبًا منظمًا".

وطالبت طهران السفراء بنقل هذه المواد مباشرة إلى وزارات خارجيتهم، مع مطالبتهم بسحب التصريحات الرسمية التي عبّرت عن دعم المتظاهرين. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدعي عام إيران: ندعو لتسريع محاكمة المتهمين على خلفية الاحتجاجات فورا
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:09:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أستراليا تدعو رعاياها إلى مغادرة إيران على خلفية الاحتجاجات
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:09:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب دعم الاحتجاجات.. إيران تستدعي 4 سفراء أوروبيين
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:09:31 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: تعليمات وزارة الصحة صدرت على خلفية تصاعد التوتر على الساحة الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:09:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

وزارة الخارجية

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

الأوروبي

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:39 | 2026-01-12
Lebanon24
16:22 | 2026-01-12
Lebanon24
16:20 | 2026-01-12
Lebanon24
16:05 | 2026-01-12
Lebanon24
16:03 | 2026-01-12
Lebanon24
16:00 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24