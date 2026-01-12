وسط الأحداث والتوتر.. رسالة من خامنئي إلى الإيرانيين

نقلت وكالة «تسنيم» عن رسالة للمرشد تأكيده أنّ الشعب أحبط مخططات الأعداء الأجانب التي كان من المقرر تنفيذها عبر مرتزقة في الداخل.



كما أفادت «تسنيم» عن رسالة أخرى لخامنئي أشار فيها إلى أنّ الشعب أظهر همّته وهويته، معتبراً أنّ ذلك يشكّل تحذيراً للأميركيين بوقف ما وصفه بالخداع والاعتماد على المرتزقة الخونة.

