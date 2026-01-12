تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ماتشادو وترامب.. لقاء سياسي ينتظر تأثيره على الأزمة الفنزويلية

Lebanon 24
12-01-2026 | 13:20
قال مسؤول في البيت الأبيض اليوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي مع زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو يوم الخميس.

وسيكون هذا أول اجتماع بين ترامب وماتشادو، التي قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنها لم تتحدث إلى الرئيس الأمريكي منذ فوزها بجائزة نوبل للسلام في تشرين الأول الماضي.

ولا يزال مستقبل حكم الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية مثار تساؤلات. واستبعد ترامب قبل أيام فكرة العمل مع ماتشادو، وقال "إنها لا تحظى بالدعم أو الاحترام داخل البلاد". (ارم نيوز)



إصابة السياسية الفنزويلية المعارضة ماريا كورينا ماتشادو بكسر في الظهر
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:10:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لفوكس نيوز: المعارضة الفنزويلية ماريا ماتشادو ستصل الولايات المتحدة الأسبوع المقبل وأتطلع إلى لقائها
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:10:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لفوكس نيوز: المعارضة الفنزويلية ماريا ماتشادو ستصل الولايات المتحدة الأسبوع المقبل وأتطلع إلى لقائها
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:10:06 Lebanon 24 Lebanon 24
المجر ترفض سياسة أوروبية موحدة تجاه الأزمة الفنزويلية
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:10:06 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
16:39 | 2026-01-12
Lebanon24
16:22 | 2026-01-12
Lebanon24
16:20 | 2026-01-12
Lebanon24
16:05 | 2026-01-12
Lebanon24
16:03 | 2026-01-12
Lebanon24
16:00 | 2026-01-12
