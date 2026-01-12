ماتشادو وترامب.. لقاء سياسي ينتظر تأثيره على الأزمة الفنزويلية

قال مسؤول في اليوم الاثنين إن سيلتقي مع زعيمة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو يوم الخميس.



وسيكون هذا أول اجتماع بين وماتشادو، التي قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنها لم تتحدث إلى الرئيس الأمريكي منذ فوزها بجائزة نوبل للسلام في تشرين الأول الماضي.



ولا يزال مستقبل حكم الدولة الواقعة في الجنوبية مثار تساؤلات. واستبعد ترامب قبل أيام فكرة العمل مع ماتشادو، وقال "إنها لا تحظى بالدعم أو الاحترام داخل البلاد". (ارم نيوز)









