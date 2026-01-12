تقرير أمني عن إيران وصل إلى أميركا.. ماذا كشف؟

ذكرت معلومات صحفية، اليوم الإثنين، أن تقريراً أمنياً استخباراتياً وصل من إلى أميركا منذ ساعات يؤكد أنّ التظاهرات في إيران جدية جداً.



وأشارت المعلومات إلى أن " حددت بموجب التقرير مهلة أسبوع كحدّ أقصى لمتابعة التطورات في إيران قبل اتخاذ القرار المُناسب".





واليوم، قال عباس عراقجي إنَّ " تأمل أن تختار الخيار الحكيم بشأن إيران"، مشيراً إلى أن "بلاده مستعدة لكل الخيارات".





تصريح عراقجي يأتي في ذروة في الحديث عن إمكانية شنّ لضربات ضد إيران، فيما تتحدث أيضاً عن إمكانية اندلاع جولة قتالية جديدة بينها وبين إيران.





وفي حديثٍ عبر قناة " "، مساء الإثنين، قال عراقجي إنه "إذا أرادت واشنطن اختبار الخيار العسكري الذي اختبرته سابقاً فنحن مستعدون له"، وأضاف: "لا يمكن الجمع بين أفكار واشنطن المطروحة وإطلاقها تهديدات ضد بلادنا".





وحول إمكانية انعقاد لقاء بينه وبين المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، قال عراقجي: "هناك أفكار مطروحة مع واشنطن وتجري دراستها حالياً من جانبنا، كما أن الاتصالات ويتكوف مستمرة قبل الاحتجاجات وبعدها وما زالت متواصلة".