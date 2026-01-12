تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
تقرير أمني عن إيران وصل إلى أميركا.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
12-01-2026
|
14:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت معلومات صحفية، اليوم الإثنين، أن تقريراً أمنياً استخباراتياً وصل من
إيران
إلى أميركا منذ ساعات يؤكد أنّ التظاهرات في إيران جدية جداً.
وأشارت المعلومات إلى أن "
الإدارة الأميركية
حددت بموجب التقرير مهلة أسبوع كحدّ أقصى لمتابعة التطورات في إيران قبل اتخاذ القرار المُناسب".
واليوم، قال
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي إنَّ "
طهران
تأمل أن تختار
واشنطن
الخيار الحكيم بشأن إيران"، مشيراً إلى أن "بلاده مستعدة لكل الخيارات".
تصريح عراقجي يأتي في ذروة في الحديث عن إمكانية شنّ
الولايات المتحدة
لضربات ضد إيران، فيما تتحدث
إسرائيل
أيضاً عن إمكانية اندلاع جولة قتالية جديدة بينها وبين إيران.
وفي حديثٍ عبر قناة "
الجزيرة
"، مساء الإثنين، قال عراقجي إنه "إذا أرادت واشنطن اختبار الخيار العسكري الذي اختبرته سابقاً فنحن مستعدون له"، وأضاف: "لا يمكن الجمع بين أفكار واشنطن المطروحة وإطلاقها تهديدات ضد بلادنا".
وحول إمكانية انعقاد لقاء بينه وبين المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، قال عراقجي: "هناك أفكار مطروحة مع واشنطن وتجري دراستها حالياً من جانبنا، كما أن الاتصالات
بيني وبين
ويتكوف مستمرة قبل الاحتجاجات وبعدها وما زالت متواصلة".
