العثور على دبلوماسي روسي ميتًا داخل سفارة بلاده في قبرص

عثر على أحد أفراد البعثة الدبلوماسية الروسية ميتا في سفارة بلاده في قبرص، وكشف تشريح جثته أن سبب الوفاة ليس طبيعيا وقد يكون ناتجا عن "انتحار"، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الإثنين.



وعثر على جثة الرجل داخل مكتبه الخميس، وطلب من شرطة المتوسطية التوجه إلى السفارة، لكن عناصرها لم يسمح لهم بدخول المبنى، وفق ما نقل الإعلام المحلي.



وتسلمت الشرطة الجثة في باحة السفارة.



وقالت السفارة الروسية في قبرص في بيان: "توفي زميلنا، أحد أفراد طاقم السفارة ايه. في. بانوف".



وأضافت: "بالتنسيق مع السلطات القبرصية المعنية، تعمل السفارة على تسريع نقل جثته" إلى .



وذكرت صحيفة "فيليليفثيروس" القبرصية أنه تم أبلاغ الشرطة بأن "الرجل قام بالانتحار، تاركا رسالة". غير أن الشرطة لم تتسلم الرسالة التي قامت السفارة بإرسالها الى ، بحسب المصدر ذاته.



وأضافت الصحيفة: "يبدو أن السلطات القبرصية تبلغت بالحادث بعد ساعات عدة" من وقوعه.



وتضم قبرص، العضو في ، جالية روسية كبيرة. (ارم نيوز)



