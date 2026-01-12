هاكابي: لا خطط أميركية أو إسرائيلية حاليًا لشنّ هجوم على إيران

أعلن سفير لدى مايك هاكابي أنّ لا تعتزم في المرحلة الراهنة اللجوء إلى عمل عسكري ضد ، وذلك في ظلّ اتساع رقعة الاحتجاجات داخل البلاد.



وفي مقابلة مع قناة " " ، شدّد هاكابي على أنّ الإيرانيين "يملكون الحق في الاحتجاج"، داعيًا السلطات إلى احترام هذا الحق. وأوضح في الوقت نفسه أنّه "في الوقت الحالي لا تضع الولايات المتحدة ولا إسرائيل أي خطط لشن هجوم أو خوض اشتباك عسكري مع إيران".



ويأتي هذا الموقف في وقت يستعد فيه الرئيس الأميركي لعقد اجتماع مع فريقه للأمن القومي يوم الثلاثاء لبحث سبل التعامل مع تطورات الوضع ، بعدما أكد أنّه يدرس "خيارات قوية جدًا" قد تشمل تدخّلًا عسكريًا محتملًا.



وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنّ هذه الخيارات تتراوح بين توجيه ضربات عسكرية، واستخدام وسائل إلكترونية سرية، وتوسيع نطاق ، إضافة إلى تقديم دعم عبر الإنترنت لجهات مناهضة للحكومة الإيرانية.



في المقابل، تشير منظمات حقوقية إلى أنّ الاحتجاجات أسفرت عن مقتل أكثر من 680 متظاهرًا حتى الآن، في ظل استمرار التوتر داخل إيران.

