تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
11
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
11
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
4
o
زحلة
1
o
بعلبك
-2
o
بشري
8
o
بيت الدين
1
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
تمهيدًا لمعركة رئاسة المكتب السياسي... ترتيبات داخلية في "حماس"
Lebanon 24
12-01-2026
|
15:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتحرّك حركة
حماس
باتجاه إعادة ترتيب هرمها القيادي عبر انتخاب رئيس جديد لمكتبها السياسي خلال الأشهر الأولى من عام 2026، في أعقاب الخسائر الواسعة التي لحقت بقياداتها خلال الحرب مع
إسرائيل
.
وبحسب قيادي في الحركة تحدّث لوكالة "فرانس برس"، انطلقت بالفعل العملية
الانتخابية
الداخلية مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ، مؤكّدًا أنّها تُدار ضمن الأطر الشورية والتنظيمية وبآليات سرّية ومعقّدة تفرضها الاعتبارات الأمنية.
وتشمل هذه العملية اختيار قيادات الحركة في
قطاع غزة
والضفة الغربية والخارج، تمهيدًا لتشكيل
مجلس الشورى
العام الذي يتولّى بدوره انتخاب أعضاء ورئيس
المكتب السياسي
. وبعد مقتل عدد من أبرز قادة حماس خلال الحرب، وفي مقدّمهم
إسماعيل
هنية، أوكلت الحركة إدارة شؤونها إلى مجلس قيادة مؤقّت مؤلّف من خمسة أعضاء إلى حين إنجاز الاستحقاق الانتخابي.
وأوضح مصدر مطّلع على التحضيرات أنّ موعد انتخاب رئيس المكتب السياسي لم يُحسَم بعد، إذ يرتبط بتقدّم المراحل التنظيمية وصولًا إلى المرحلة النهائية التي تُتوَّج بانتخاب الرئيس.
وأضاف أنّ ظروف الحرب والتعقيدات الميدانية حالت دون فتح باب الترشيحات رسميًا حتى الآن، إلا أنّ أسماء بارزة تتقدّم المشهد، أبرزها خليل الحيّة رئيس حماس في غزة، وخالد
مشعل
رئيس الحركة في الخارج، وزاهر جبارين رئيسها في
الضفة الغربية
، ونزار عوض الله رئيس مجلس الشورى.
وتُشير التقديرات إلى احتدام المنافسة خصوصًا بين الحيّة ومشعل. فالحيّة، البالغ 65 عامًا، قاد وفد حماس في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، ويتولّى أدوارًا قيادية في الحركة منذ عام 2006 وينحدر من قطاع غزة.
ويضمّ مجلس الشورى العام منذ عام 1997 خمسين عضوًا، مع توجّه داخل الحركة إلى توسيعه، فيما يتألّف المكتب السياسي من 18 عضوًا يُنتخبون كل أربع سنوات، مع تمثيل للجناح العسكري داخل هذا الإطار القيادي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"معركة الأنفاق" في رفح تفجّر أزمة داخل إسرائيل وتهدد الهدنة!
Lebanon 24
"معركة الأنفاق" في رفح تفجّر أزمة داخل إسرائيل وتهدد الهدنة!
13/01/2026 05:10:52
13/01/2026 05:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عضو المكتب السياسي لحماس غازي حمد: المنطقة التي يدعي الاحتلال خرقنا للاتفاق فيها تخضع له بالكامل
Lebanon 24
عضو المكتب السياسي لحماس غازي حمد: المنطقة التي يدعي الاحتلال خرقنا للاتفاق فيها تخضع له بالكامل
13/01/2026 05:10:52
13/01/2026 05:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عضو المكتب السياسي لحماس غازي حمد: المنطقة التي يدعي الاحتلال خرقنا للاتفاق فيها تخضع له بالكامل
Lebanon 24
عضو المكتب السياسي لحماس غازي حمد: المنطقة التي يدعي الاحتلال خرقنا للاتفاق فيها تخضع له بالكامل
13/01/2026 05:10:52
13/01/2026 05:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر في حماس للعربية: الحركة عينت قادة ونوابا في القسام والمكتب السياسي ومجلس الشورى
Lebanon 24
مصدر في حماس للعربية: الحركة عينت قادة ونوابا في القسام والمكتب السياسي ومجلس الشورى
13/01/2026 05:10:52
13/01/2026 05:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
المكتب السياسي
الضفة الغربية
مجلس الشورى
الانتخابية
قطاع غزة
إسماعيل
إسرائيل
الغربي
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن احتجاجات إيران.. ماذا أعلن الجيش الإسرائيليّ؟
Lebanon 24
عن احتجاجات إيران.. ماذا أعلن الجيش الإسرائيليّ؟
16:39 | 2026-01-12
12/01/2026 04:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا.. إلغاء 200 ألف تأشيرة منذ بداية ولاية ترامب الثانية
Lebanon 24
أميركا.. إلغاء 200 ألف تأشيرة منذ بداية ولاية ترامب الثانية
16:22 | 2026-01-12
12/01/2026 04:22:51
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: الاضطرابات في إيران فرصة للتغيير ويجب ألا يفوتها العالم
Lebanon 24
زيلينسكي: الاضطرابات في إيران فرصة للتغيير ويجب ألا يفوتها العالم
16:20 | 2026-01-12
12/01/2026 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غرفة عمليات افتراضية لغزة… اجنماع رباعي يبحث المرحلة التالية
Lebanon 24
غرفة عمليات افتراضية لغزة… اجنماع رباعي يبحث المرحلة التالية
16:05 | 2026-01-12
12/01/2026 04:05:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا.. مقتل زعيم انفصالي بارز في كورسيكا برصاصة خلال جنازة
Lebanon 24
فرنسا.. مقتل زعيم انفصالي بارز في كورسيكا برصاصة خلال جنازة
16:03 | 2026-01-12
12/01/2026 04:03:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
Lebanon 24
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
14:55 | 2026-01-12
12/01/2026 02:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
10:24 | 2026-01-12
12/01/2026 10:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
10:44 | 2026-01-12
12/01/2026 10:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
14:53 | 2026-01-12
12/01/2026 02:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
03:47 | 2026-01-12
12/01/2026 03:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:39 | 2026-01-12
عن احتجاجات إيران.. ماذا أعلن الجيش الإسرائيليّ؟
16:22 | 2026-01-12
أميركا.. إلغاء 200 ألف تأشيرة منذ بداية ولاية ترامب الثانية
16:20 | 2026-01-12
زيلينسكي: الاضطرابات في إيران فرصة للتغيير ويجب ألا يفوتها العالم
16:05 | 2026-01-12
غرفة عمليات افتراضية لغزة… اجنماع رباعي يبحث المرحلة التالية
16:03 | 2026-01-12
فرنسا.. مقتل زعيم انفصالي بارز في كورسيكا برصاصة خلال جنازة
16:00 | 2026-01-12
أنباء عن فتح الملاجئ في تل أبيب.. والبلدية تنفي
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
13/01/2026 05:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
13/01/2026 05:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
13/01/2026 05:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24