تمهيدًا لمعركة رئاسة المكتب السياسي... ترتيبات داخلية في "حماس"

تتحرّك حركة باتجاه إعادة ترتيب هرمها القيادي عبر انتخاب رئيس جديد لمكتبها السياسي خلال الأشهر الأولى من عام 2026، في أعقاب الخسائر الواسعة التي لحقت بقياداتها خلال الحرب مع .



وبحسب قيادي في الحركة تحدّث لوكالة "فرانس برس"، انطلقت بالفعل العملية الداخلية مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ، مؤكّدًا أنّها تُدار ضمن الأطر الشورية والتنظيمية وبآليات سرّية ومعقّدة تفرضها الاعتبارات الأمنية.



وتشمل هذه العملية اختيار قيادات الحركة في والضفة الغربية والخارج، تمهيدًا لتشكيل العام الذي يتولّى بدوره انتخاب أعضاء ورئيس . وبعد مقتل عدد من أبرز قادة حماس خلال الحرب، وفي مقدّمهم هنية، أوكلت الحركة إدارة شؤونها إلى مجلس قيادة مؤقّت مؤلّف من خمسة أعضاء إلى حين إنجاز الاستحقاق الانتخابي.



وأوضح مصدر مطّلع على التحضيرات أنّ موعد انتخاب رئيس المكتب السياسي لم يُحسَم بعد، إذ يرتبط بتقدّم المراحل التنظيمية وصولًا إلى المرحلة النهائية التي تُتوَّج بانتخاب الرئيس.

وأضاف أنّ ظروف الحرب والتعقيدات الميدانية حالت دون فتح باب الترشيحات رسميًا حتى الآن، إلا أنّ أسماء بارزة تتقدّم المشهد، أبرزها خليل الحيّة رئيس حماس في غزة، وخالد رئيس الحركة في الخارج، وزاهر جبارين رئيسها في ، ونزار عوض الله رئيس مجلس الشورى.



وتُشير التقديرات إلى احتدام المنافسة خصوصًا بين الحيّة ومشعل. فالحيّة، البالغ 65 عامًا، قاد وفد حماس في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، ويتولّى أدوارًا قيادية في الحركة منذ عام 2006 وينحدر من قطاع غزة.



ويضمّ مجلس الشورى العام منذ عام 1997 خمسين عضوًا، مع توجّه داخل الحركة إلى توسيعه، فيما يتألّف المكتب السياسي من 18 عضوًا يُنتخبون كل أربع سنوات، مع تمثيل للجناح العسكري داخل هذا الإطار القيادي.