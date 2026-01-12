تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تمهيدًا لمعركة رئاسة المكتب السياسي... ترتيبات داخلية في "حماس"

Lebanon 24
12-01-2026 | 15:02
تتحرّك حركة حماس باتجاه إعادة ترتيب هرمها القيادي عبر انتخاب رئيس جديد لمكتبها السياسي خلال الأشهر الأولى من عام 2026، في أعقاب الخسائر الواسعة التي لحقت بقياداتها خلال الحرب مع إسرائيل.

وبحسب قيادي في الحركة تحدّث لوكالة "فرانس برس"، انطلقت بالفعل العملية الانتخابية الداخلية مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ، مؤكّدًا أنّها تُدار ضمن الأطر الشورية والتنظيمية وبآليات سرّية ومعقّدة تفرضها الاعتبارات الأمنية.

وتشمل هذه العملية اختيار قيادات الحركة في قطاع غزة والضفة الغربية والخارج، تمهيدًا لتشكيل مجلس الشورى العام الذي يتولّى بدوره انتخاب أعضاء ورئيس المكتب السياسي. وبعد مقتل عدد من أبرز قادة حماس خلال الحرب، وفي مقدّمهم إسماعيل هنية، أوكلت الحركة إدارة شؤونها إلى مجلس قيادة مؤقّت مؤلّف من خمسة أعضاء إلى حين إنجاز الاستحقاق الانتخابي.

وأوضح مصدر مطّلع على التحضيرات أنّ موعد انتخاب رئيس المكتب السياسي لم يُحسَم بعد، إذ يرتبط بتقدّم المراحل التنظيمية وصولًا إلى المرحلة النهائية التي تُتوَّج بانتخاب الرئيس.
 
وأضاف أنّ ظروف الحرب والتعقيدات الميدانية حالت دون فتح باب الترشيحات رسميًا حتى الآن، إلا أنّ أسماء بارزة تتقدّم المشهد، أبرزها خليل الحيّة رئيس حماس في غزة، وخالد مشعل رئيس الحركة في الخارج، وزاهر جبارين رئيسها في الضفة الغربية، ونزار عوض الله رئيس مجلس الشورى.

وتُشير التقديرات إلى احتدام المنافسة خصوصًا بين الحيّة ومشعل. فالحيّة، البالغ 65 عامًا، قاد وفد حماس في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، ويتولّى أدوارًا قيادية في الحركة منذ عام 2006 وينحدر من قطاع غزة.

ويضمّ مجلس الشورى العام منذ عام 1997 خمسين عضوًا، مع توجّه داخل الحركة إلى توسيعه، فيما يتألّف المكتب السياسي من 18 عضوًا يُنتخبون كل أربع سنوات، مع تمثيل للجناح العسكري داخل هذا الإطار القيادي.
Advertisement
المكتب السياسي

الضفة الغربية

مجلس الشورى

الانتخابية

قطاع غزة

إسماعيل

إسرائيل

الغربي

