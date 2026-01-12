بين ترامب وفانس… خيار الحرب أم طاولة التفاوض

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنّ عدداً من كبار المسؤولين يحثّون الرئيس على إعطاء الدبلوماسية فرصة قبل اللجوء إلى الخيار العسكري ضد خلفية مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات.



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن جي دي فانس من أبرز الداعمين للمسار الدبلوماسي مع ، فيما لم يحسم قراره بعد، على أن يجتمع الثلاثاء مع كبار مساعديه لبحث الخيارات، ومنها العسكرية.



وفي المقابل، أبلغ بعض المسؤولين ترامب بشكوكهم في جدية بشأن إنهاء برنامجها ، معتبرين أنها قد تسعى إلى كسب الوقت لتفادي ضربات محتملة، وقدّم مساعدوه إحاطات حول مخاطر ومكاسب استئناف المفاوضات النووية.



ويتقاطع ذلك مع موقف ، إذ قالت المتحدثة كارولين ليفيت إن ترامب لا يستبعد استخدام القوة العسكرية، لكنه يفضّل الخيار الدبلوماسي، فيما أعلن السفير الأميركي لدى مايك هاكابي أن لا تنوي التدخل عسكرياً في إيران في الوقت الراهن.

