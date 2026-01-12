تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بين ترامب وفانس… خيار الحرب أم طاولة التفاوض

Lebanon 24
12-01-2026 | 15:12
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنّ عدداً من كبار المسؤولين الأميركيين يحثّون الرئيس دونالد ترامب على إعطاء الدبلوماسية فرصة قبل اللجوء إلى الخيار العسكري ضد إيران على خلفية مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن نائب الرئيس جي دي فانس من أبرز الداعمين للمسار الدبلوماسي مع طهران، فيما لم يحسم ترامب قراره بعد، على أن يجتمع الثلاثاء مع كبار مساعديه لبحث الخيارات، ومنها العسكرية.

وفي المقابل، أبلغ بعض المسؤولين ترامب بشكوكهم في جدية إيران بشأن إنهاء برنامجها النووي، معتبرين أنها قد تسعى إلى كسب الوقت لتفادي ضربات محتملة، وقدّم مساعدوه إحاطات حول مخاطر ومكاسب استئناف المفاوضات النووية.

ويتقاطع ذلك مع موقف البيت الأبيض، إذ قالت المتحدثة كارولين ليفيت إن ترامب لا يستبعد استخدام القوة العسكرية، لكنه يفضّل الخيار الدبلوماسي، فيما أعلن السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي أن واشنطن لا تنوي التدخل عسكرياً في إيران في الوقت الراهن.
