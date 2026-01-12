تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

غرفة عمليات افتراضية لغزة… اجنماع رباعي يبحث المرحلة التالية

Lebanon 24
12-01-2026 | 16:05
A-
A+
Doc-P-1467614-639038559577256898.jpg
Doc-P-1467614-639038559577256898.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عُقد يوم الاثنين اجتماع عبر الإنترنت للتحضير للمرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وتركيا ومصر وقطر، بحسب مصدر في وزارة الخارجية التركية.

وأوضح المصدر أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان شارك في الاجتماع الذي عُقد في 12 كانون الثاني، واستكمل محادثات بدأت في اجتماع سابق استضافته مدينة ميامي في نهاية كانون الأول، في إطار الجهود الرامية إلى دفع مسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول.

ويأتي هذا التحرك في ظل اتهامات متبادلة بانتهاك وقف النار، إذ سبق لمسؤول في حركة حماس أن أكد تسجيل أكثر من 900 خرق من جانب الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى مقتل نحو 440 شخصاً وإصابة أكثر من 1200 خلال فترة الهدنة، وفق السلطات المحلية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر في منتصف تشرين الثاني قراراً أميركياً يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب لتسوية الوضع في غزة، والتي تنص على إدارة دولية مؤقتة للقطاع، وإنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب، إلى جانب نشر قوة دولية بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية يواجه عراقيل نتيجة تصلب مواقف الأطراف، فيما تحدّثت وسائل إعلام عربية عن احتمال عقد قمة تضم دولاً عربية وتركيا وإسرائيل والولايات المتحدة لإطلاق هذه المرحلة.

وفي السياق نفسه، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن فرص المضي قدماً في تنفيذ الخطة تبدو موضع شك في ظل التصريحات المتبادلة بين إسرائيل وحماس حول خروقات الاتفاق.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء قطر: الوسطاء يعملون معا لفرض المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:11:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس جوزاف عون يتفقّد غرفة عمليات الصليب الأحمر عشية رأس السنة
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:11:32 Lebanon 24 Lebanon 24
خوري من غرفة التجارة في طرابلس: تجديد الثقة بدبوسي مسؤولية في مرحلة دقيقة
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:11:32 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس تطالب بوقف خروقات إسرائيل قبل الانتقال للمرحلة التالية من هدنة غزة
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:11:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

دونالد ترامب

مجلس الأمن

الإسرائيلي

إسرائيل

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:39 | 2026-01-12
Lebanon24
16:22 | 2026-01-12
Lebanon24
16:20 | 2026-01-12
Lebanon24
16:03 | 2026-01-12
Lebanon24
16:00 | 2026-01-12
Lebanon24
15:30 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24