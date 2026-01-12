غرفة عمليات افتراضية لغزة… اجنماع رباعي يبحث المرحلة التالية

عُقد يوم الاثنين اجتماع عبر الإنترنت للتحضير للمرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، بمشاركة ممثلين عن وتركيا ومصر وقطر، بحسب مصدر في التركية.



وأوضح المصدر أن هاكان فيدان شارك في الاجتماع الذي عُقد في 12 كانون الثاني، واستكمل محادثات بدأت في اجتماع سابق استضافته مدينة ميامي في نهاية كانون الأول، في إطار الجهود الرامية إلى دفع مسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين وحركة حماس، الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول.



ويأتي هذا التحرك في ظل اتهامات متبادلة بانتهاك وقف النار، إذ سبق لمسؤول في حركة حماس أن أكد تسجيل أكثر من 900 خرق من جانب الجيش ، ما أدى إلى مقتل نحو 440 شخصاً وإصابة أكثر من 1200 خلال فترة الهدنة، وفق السلطات المحلية.



وكان الدولي قد أقر في منتصف تشرين الثاني قراراً أميركياً يدعم خطة الرئيس لتسوية الوضع في غزة، والتي تنص على إدارة دولية مؤقتة للقطاع، وإنشاء "مجلس سلام" برئاسة ، إلى جانب نشر قوة دولية بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.



وتشير تقارير إعلامية إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية يواجه عراقيل نتيجة تصلب مواقف الأطراف، فيما تحدّثت وسائل إعلام عربية عن احتمال عقد قمة تضم دولاً عربية وتركيا وإسرائيل والولايات المتحدة لإطلاق هذه المرحلة.



وفي السياق نفسه، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن فرص المضي قدماً في تنفيذ الخطة تبدو موضع شك في ظل التصريحات المتبادلة بين إسرائيل وحماس حول خروقات الاتفاق.

