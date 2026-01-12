تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

زيلينسكي: الاضطرابات في إيران فرصة للتغيير ويجب ألا يفوتها العالم

Lebanon 24
12-01-2026 | 16:20
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، إن على العالم أن يساعد الإيرانيين في البناء على الاحتجاجات من أجل إحداث تغيير لتحريرهم من الحكم الذي جلب الشرور إلى بلادهم وبلدان أخرى، منها أوكرانيا.

ووصف زيلينسكي، الذي كان يتحدث في خطابه المسائي المصور، الاحتجاجات التي تجتاح  إيران "بالانتفاضة".

وقال إن الاضطرابات أظهرت أن على روسيا أن تعيد التفكير في علاقاتها الوثيقة مع إيران، والتي شملت استخدامها الواسع لطائرات شاهد الإيرانية الصنع في الحرب التي تشنها على كييف منذ نحو أربع سنوات.

وأضاف "كل شخص عادي على وجه الأرض يرغب بشدة في أن ينعم شعب إيران أخيرًا بالتحرر من النظام الموجود هناك والذي جلب الكثير من الشرور، (لأطراف) منها أوكرانيا ودول أخرى".

وقال "من المهم ألا يفوت العالم هذه اللحظة التي يمكن فيها التغيير. يجب على كل زعيم وكل دولة ومنظمة دولية أن تنخرط الآن وتساعد الناس على إزاحة المسؤولين عما آلت إليه إيران للأسف". (ارم نيوز)

