عربي-دولي
أميركا.. إلغاء 200 ألف تأشيرة منذ بداية ولاية ترامب الثانية
Lebanon 24
12-01-2026
|
16:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الخارجية الأميركية
، الاثنين، أن
الولايات المتحدة
ألغت أكثر من مائة ألف تأشيرة منذ تولّى
دونالد
ترمب الرئاسة لولاية ثانية متّبعاً نهجاً مناهضاً للهجرة، والرقم يعد قياسياً في عام واحد.
وقال المتحدث باسم الخارجية تومي بيغوت: "ما من أولوية لدى إدارة ترمب تعلو على حماية المواطنين
الأميركيين
وحماية السيادة الأميركية".
ويمثّل الرقم زيادة بمقدار مرّتين ونصف مرة مقارنة بإجمالي التأشيرات التي ألغيت في عام 2024 حين كان
جو بايدن
في سدّة الرئاسة.
وقالت الخارجية إن "آلاف" التأشيرات أُلغيت بسبب جرائم، وهو ما يمكن أن يشمل الاعتداء والقيادة تحت تأثير الكحول، وفقاً لـ"وكالة الصحافة
الفرنسية
".
ورحّب
وزير الخارجية
ماركو روبيو بإلغاء تأشيرات لطلاب شاركوا في احتجاجات ضد
إسرائيل
. واستند روبيو إلى قانون قديم يتيح للولايات المتحدة منع دخول أجانب ممن يُعتبرون معارضين للسياسة الخارجية الأميركية، رغم أن بعضاً من المستهدفين ربحوا طعوناً قضائية تقدّموا بها ضد أوامر الترحيل.
وقالت الخارجية إن ثمانية آلاف من التأشيرات الملغاة كانت لطلاب. وشدّدت إدارة ترمب إجراءات التدقيق المتّبعة في منح التأشيرات، بما في ذلك تفحّص منشورات الوافدين على منصات التواصل الاجتماعي.
وتندرج عمليات إلغاء التأشيرات في إطار حملة أوسع نطاقاً للترحيل الجماعي، تُنفّذ عبر نشر قوات فيدرالية في مدن أميركية.
وقالت وزارة الأمن الداخلي الشهر الماضي إن إدارة ترمب رحّلت أكثر من 605 آلاف شخص، وإن 2.5 مليون شخص غادروا طواعية.
(الشرق الأوسط)
وزارة الخارجية الأميركية
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
وزير الخارجية
الشرق الأوسط
الأميركيين
الفرنسية
جو بايدن
تابع
