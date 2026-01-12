تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عن احتجاجات إيران.. ماذا أعلن الجيش الإسرائيليّ؟

Lebanon 24
12-01-2026 | 16:39
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد إيفي ديفرين إنَّ الاحتجاجات في إيران "شأن داخلي"، مُحذراً من تداول الشائعات.
 

وفي تصريح له، اليوم الإثنين، قال ديفرين مُعلقاً على الوضع في إيران قائلاً: "انتشرت في الأيام الأخيرة شائعات كثيرة حول الوضع في إيران. وكما سبق توضيحه، فإن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد للدفاع، وفي حالة تأهب لأي سيناريوهات مفاجئة عند الضرورة".
 

وتابع: "الاحتجاجات في إيران شأن داخلي، ونواصل إجراء تقييمات مستمرة للوضع، وسنوافيكم بأي مستجدات.. أقول لكم: لا تصدقوا الشائعات".
