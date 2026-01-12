تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بعد ان عارض توحيد القوات العسكرية والأمنية.. مصدر رئاسي يمني: تصريحات البحسني رسالة سلبية
Lebanon 24
12-01-2026
|
23:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
استغرب مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية
اليمنية
، التصريحات الأخيرة الصادرة عن عضو
مجلس القيادة
الرئاسي فرج البحسني، والتي أبدى فيها معارضته توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية، مشيرا إلى أن تصريحاته رسالة سلبية لا تخدم مسار التهدئة.
وأكد المصدر، أن هذه التصريحات تمثل خروجا واضحا عن مبدأ المسؤولية الجماعية، وتتناقض مع المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، ومع الصلاحيات الدستورية المخولة للمجلس في إدارة الملفين العسكري والأمني، بما يضمن استعادة
مؤسسات الدولة
، وعدم منازعتها سلطاتها الحصرية، وفق ما نقلته
وكالة الأنباء
اليمنية "سبأ".
كما أشار المصدر، إلى أن تصريحات البحسني ودعوته إلى نقل الحوار الجنوبي خارج إطار الرعاية المتوافق عليها خلافا لتصريحاته السابقة تمثل رسالة سلبية لا تخدم مسار التهدئة ولا تصب في مصلحة القضية الجنوبية.
ولفت المصدر إلى أن هذه المواقف ليست معزولة عن سياق سابق، إذ سبق للبحسني أن عبّر في أكثر من مناسبة عن مواقف مؤيدة، أو متساهلة مع التمرد، والإجراءات الأحادية، في محافظتي
حضرموت
والمهرة.
كذلك، أكد أن مجلس القيادة الرئاسي سيتعامل بمسؤولية عالية مع هذه الممارسات غير المسؤولة، وفقا للدستور، والقانون والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية.
وشدد المصدر على أن المرحلة الراهنة تتطلب خطابا مسؤولا، ومواقف منسجمة مع التحديات المصيرية التي تواجهها البلاد.
وكالة الأنباء
مؤسسات الدولة
مجلس القيادة
الجمهوري
عضو مجلس
اليمنية
جمهورية
الدستور
تابع
