واشنطن تندد بإطلاق روسيا صاروخا فرط صوتي في هجوم على أوكرانيا

قامت بالتنديد باستخدام صاروخ أوريشنيك فرط الصوتي في هجوم على الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنه تصعيد خطير ولا يمكن تفسيره.وقالت نائبة المندوبة الأميركية لدى ، تامي بروس أمس الإثنين خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، إن الصاروخ سقط في منطقة بأوكرانيا قريبة من الحدود مع بولندا وحلف شمال الأطلسي، مضيفة: "هذا الأمر يشكل تصعيدا جديدا خطيرا ولا يمكن تفسيره، في وقت تعمل الولايات المتحدة مع كييف وشركاء آخرين وموسكو لوضع حد للحرب من خلال اتفاق يتم التفاوض بشأنه".وتابعت بروس: "ندين الهجمات الروسية المستمرة والمتصاعدة على منشآت الطاقة وغيرها من البنى التحتية المدنية في أوكرانيا".وكانت الروسية قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، أن قواتها شنت ضربة مكثفة، بما في ذلك باستخدام صاروخ أوريشنيك، على منشات أوكرانية حيوية، وذلك ردا على ما ذكرت أنه هجوم شنته كييف على مقر إقامة .