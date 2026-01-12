سيناريوهات كثيرة على طاولة البحث.. ترامب يخطط لضرب ايران وفانس يحاول ثنيه

صرح مسؤولون أميركيون، إن الرئيس يميل إلى توجيه ضربة عسكرية لإيران، لكنه قد يعيد النظر في موقفه تبعا للتطورات الميدانية داخل البلاد والنقاشات الجارية مع مستشاريه.

وأضافوا أن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في تنفيذ ضربة أولى يعقبها فتح باب مفاوضات جادة مع حول الملف ، وفق ما نقلته "وول ستريت جورنال"، اليوم الاثنين.



بالمقابل أفادت مصادر مطلعة، أن جي دي فانس، يحاول حث على الدبلوماسية مع قبل الضربات لكنه لا يستبعد الخيار العسكري، معتبرا أنها تشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة.



في حين، يبدي بعض المسؤولين شكوكا حيال نيات طهران الحقيقية بشأن إنهاء برنامجها النووي، محذرين من أن القيادة قد تكون تسعى إلى كسب الوقت وتجنب الضربات الأميركية، مع الحفاظ على شرعيتها في ظل احتجاجات شعبية واسعة تشهدها البلاد.