تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
11
o
طرابلس
12
o
صور
11
o
جبيل
12
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
5
o
زحلة
1
o
بعلبك
-2
o
بشري
5
o
بيت الدين
1
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
في البحر الأسود.. مسيّرات روسية تضرب سفينتين
Lebanon 24
13-01-2026
|
00:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال أوليكسي كوليبا نائب
رئيس الوزراء الأوكراني
إن طائرات روسية مسيرة ضربت سفينتين ترفعان علمي بنما وسان مارينو اليوم الاثنين، في ثاني هجوم من نوعه خلال 4 أيام على الملاحة في
البحر الأسود
مع اقتراب الحرب من نهاية عامها الرابع.
وأضاف كوليبا أن شخصا واحدا أصيب بجروح.
وأوضح أن السفينة التي ترفع علم بنما كانت في طريقها لجلب زيوت نباتية، والتي ترفع علم سان مارينو كانت محملة بالذرة.
وكتب على تطبيق
تلغرام
للتراسل "هذا دليل آخر على أن
روسيا
تتعمد مهاجمة السفن المدنية والتجارة الدولية والسلامة البحرية".
وأفاد مصدر مطلع لرويترز بأن الهجمات وقعت بالقرب من ميناء تشورنومورسك في منطقة أوديسا الجنوبية.
وأضاف المصدر أن إحدى السفن كانت متجهة إلى
إيطاليا
.
ومنطقة أوديسا موطن لموانئ البحر الأسود بالغة الأهمية بالنسبة للتجارة الخارجية لأوكرانيا واستمرار اقتصادها في زمن الحرب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أوكرانيا تقول إن مسيّرة روسية أصابت سفينة شحن تركية في البحر الأسود
Lebanon 24
أوكرانيا تقول إن مسيّرة روسية أصابت سفينة شحن تركية في البحر الأسود
13/01/2026 09:09:25
13/01/2026 09:09:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن مصدر أوكراني: استهدفنا بمسيرات سفينة لأسطول الظل الروسي في البحر الأسود
Lebanon 24
رويترز عن مصدر أوكراني: استهدفنا بمسيرات سفينة لأسطول الظل الروسي في البحر الأسود
13/01/2026 09:09:25
13/01/2026 09:09:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية: اعتراض 21 طائرة مسيّرة أوكرانية في أجواء ثلاث مقاطعات روسية والبحر الأسود ّ
Lebanon 24
الدفاع الروسية: اعتراض 21 طائرة مسيّرة أوكرانية في أجواء ثلاث مقاطعات روسية والبحر الأسود ّ
13/01/2026 09:09:25
13/01/2026 09:09:25
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهام أوكراني لموسكو.. مسيّرة روسية تصيب سفينة تركية في البحر الأسود
Lebanon 24
اتهام أوكراني لموسكو.. مسيّرة روسية تصيب سفينة تركية في البحر الأسود
13/01/2026 09:09:25
13/01/2026 09:09:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الأوكراني
نائب رئيس الوزراء
التجارة الدولية
البحر الأسود
نائب رئيس
أوكرانيا
ان ماري
إيطاليا
تابع
قد يعجبك أيضاً
إيلات يغرق اقتصادياً… الهجمات اليمنية شلّت التجارة الإسرائيلية
Lebanon 24
إيلات يغرق اقتصادياً… الهجمات اليمنية شلّت التجارة الإسرائيلية
01:35 | 2026-01-13
13/01/2026 01:35:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار ترامب… الصين تحذّر من الإكراه التجاري وتدافع عن مصالحها
Lebanon 24
بعد قرار ترامب… الصين تحذّر من الإكراه التجاري وتدافع عن مصالحها
01:11 | 2026-01-13
13/01/2026 01:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يوسّع الحصار على طهران بعقوبات تجارية عالمية
Lebanon 24
ترامب يوسّع الحصار على طهران بعقوبات تجارية عالمية
01:05 | 2026-01-13
13/01/2026 01:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تواصل الاحتجاجات.. واشنطن تدعو مواطنيها لمغادرة إيران فوراً
Lebanon 24
مع تواصل الاحتجاجات.. واشنطن تدعو مواطنيها لمغادرة إيران فوراً
00:57 | 2026-01-13
13/01/2026 12:57:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لضرب قوارب مخدرات.. اعلام اميركي يكشف ما فعلته واشنطن
Lebanon 24
لضرب قوارب مخدرات.. اعلام اميركي يكشف ما فعلته واشنطن
00:50 | 2026-01-13
13/01/2026 12:50:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
Lebanon 24
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
14:55 | 2026-01-12
12/01/2026 02:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
10:24 | 2026-01-12
12/01/2026 10:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
14:53 | 2026-01-12
12/01/2026 02:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
10:44 | 2026-01-12
12/01/2026 10:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
03:47 | 2026-01-12
12/01/2026 03:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:35 | 2026-01-13
إيلات يغرق اقتصادياً… الهجمات اليمنية شلّت التجارة الإسرائيلية
01:11 | 2026-01-13
بعد قرار ترامب… الصين تحذّر من الإكراه التجاري وتدافع عن مصالحها
01:05 | 2026-01-13
ترامب يوسّع الحصار على طهران بعقوبات تجارية عالمية
00:57 | 2026-01-13
مع تواصل الاحتجاجات.. واشنطن تدعو مواطنيها لمغادرة إيران فوراً
00:50 | 2026-01-13
لضرب قوارب مخدرات.. اعلام اميركي يكشف ما فعلته واشنطن
00:39 | 2026-01-13
مدفيديف يدعو ترامب للإسراع بضم غرينلاند.. وإلا
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
13/01/2026 09:09:25
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
13/01/2026 09:09:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
13/01/2026 09:09:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24