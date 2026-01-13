تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

في البحر الأسود.. مسيّرات روسية تضرب سفينتين

Lebanon 24
13-01-2026 | 00:34
قال أوليكسي كوليبا نائب رئيس الوزراء الأوكراني إن طائرات روسية مسيرة ضربت سفينتين ترفعان علمي بنما وسان مارينو اليوم الاثنين، في ثاني هجوم من نوعه خلال 4 أيام على الملاحة في البحر الأسود مع اقتراب الحرب من نهاية عامها الرابع.
وأضاف كوليبا أن شخصا واحدا أصيب بجروح.

وأوضح أن السفينة التي ترفع علم بنما كانت في طريقها لجلب زيوت نباتية، والتي ترفع علم سان مارينو كانت محملة بالذرة.

وكتب على تطبيق تلغرام للتراسل "هذا دليل آخر على أن روسيا تتعمد مهاجمة السفن المدنية والتجارة الدولية والسلامة البحرية".

وأفاد مصدر مطلع لرويترز بأن الهجمات وقعت بالقرب من ميناء تشورنومورسك في منطقة أوديسا الجنوبية.

وأضاف المصدر أن إحدى السفن كانت متجهة إلى إيطاليا.

ومنطقة أوديسا موطن لموانئ البحر الأسود بالغة الأهمية بالنسبة للتجارة الخارجية لأوكرانيا واستمرار اقتصادها في زمن الحرب.
