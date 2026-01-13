مدفيديف يدعو ترامب للإسراع بضم غرينلاند.. وإلا

أفاد الروسي دميتري مدفيديف، أمس الاثنين، بأنه ينبغي على الرئيس الأميركي أن "يسرع" في تنفيذ نواياه تجاه غرينلاند الدنماركية، وإلا فإن سكان قد يختارون مستقبلا مختلفا تماما.





وكتب مدفيديف، في منشور ساخر على منصة "ماكس": "على الإسراع. فبحسب تقارير غير مؤكدة تشير إلى احتمال إجراء استفتاء مفاجئ خلال الأيام المقبلة، يُتاح فيه لجميع سكان غرينلاند، البالغ عددهم نحو 55 ألف نسمة، التصويت لصالح الانضمام إلى ".

وأكمل: "حينها سينتهي الأمر! لن تضاف نجوم جديدة إلى . وستحصل روسيا على كيان فيدرالي جديد، الكيان التسعين في تاريخها"، وفقا لما نقله موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.



وواصل مدفيديف سخريته، تعقيبا على النوايا الأميركية المعلنة بشأن السيطرة على جزيرة غرينلاند، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي "إلى أسر جميع الأوغاد "، بحسب ما ذكر موقع .



وكتب مدفيديف: "أولا، سيكون من الممكن تدمير وكر مافيا المخدرات في موطن الشر المروع - مدينة نوك الضخمة"، كما أشار إلى أن ترامب سيحصل على "منصب جديد - الرئيس المؤقت لغرينلاند، وهو الدور الذي سيتقنه".