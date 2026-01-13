تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
مدفيديف يدعو ترامب للإسراع بضم غرينلاند.. وإلا
Lebanon 24
13-01-2026
|
00:39
photos
أفاد
نائب رئيس
مجلس الأمن
الروسي دميتري مدفيديف، أمس الاثنين، بأنه ينبغي على الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أن "يسرع" في تنفيذ نواياه تجاه
جزيرة
غرينلاند الدنماركية، وإلا فإن سكان
الجزيرة
قد يختارون مستقبلا مختلفا تماما.
وكتب مدفيديف، في منشور ساخر على منصة "ماكس": "على
ترامب
الإسراع. فبحسب تقارير غير مؤكدة تشير إلى احتمال إجراء استفتاء مفاجئ خلال الأيام المقبلة، يُتاح فيه لجميع سكان غرينلاند، البالغ عددهم نحو 55 ألف نسمة، التصويت لصالح الانضمام إلى
روسيا
".
وأكمل: "حينها سينتهي الأمر! لن تضاف نجوم جديدة إلى
العلم
. وستحصل روسيا على كيان فيدرالي جديد، الكيان التسعين في تاريخها"، وفقا لما نقله موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.
وواصل مدفيديف سخريته، تعقيبا على النوايا الأميركية المعلنة بشأن السيطرة على جزيرة غرينلاند، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي "إلى أسر جميع الأوغاد
الأوروبيين
"، بحسب ما ذكر موقع
روسيا اليوم
.
وكتب مدفيديف: "أولا، سيكون من الممكن تدمير وكر مافيا المخدرات في موطن الشر المروع - مدينة نوك الضخمة"، كما أشار إلى أن ترامب سيحصل على "منصب جديد - الرئيس المؤقت لغرينلاند، وهو الدور الذي سيتقنه".
