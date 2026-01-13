مع تواصل الاحتجاجات.. واشنطن تدعو مواطنيها لمغادرة إيران فوراً

تستمر الاحتجاجات في المدن الرئيسية في ، اليوم الثلاثاء، ودعت مواطنيها حاملي الجنسيتين الأميركية والإيرانية، لمغادرة الفور، مع تصاعد الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وقالت إن المواطنين في إيران يواجهون خطراً كبيراً بالاستجواب والاعتقال والاحتجاز، ودعتهم للتوجه براً، إما إلى أرمينيا أو المجاورتين، أو إلى أذربيجان في حال وجود حاجة ملحة.



يأتي ذلك فيما زعمت منظمة "إيران هيومان رايتس"، التي تتخذ من النرويج مقراً لها، مقتل 648 متظاهراً على الأقل منذ بدء الاحتجاجات في إيران، محذّرة من أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.