عربي-دولي
ترامب يوسّع الحصار على طهران بعقوبات تجارية عالمية
Lebanon 24
13-01-2026
|
01:05
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
اليوم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على
أي دولة
تتعامل تجاريا مع
جمهورية إيران الإسلامية
، بحسب "
روسيا اليوم
".
وكتب على منصة "تروث سوشيال": "اعتبارا من الآن، ستدفع أي دولة تتعامل تجاريا مع
جمهورية
إيران
الإسلامية تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على معاملاتها التجارية مع
الولايات المتحدة
".
وأكد
ترامب
في تدوينته أن هذا القرار "نهائي وملزم".
