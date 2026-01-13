ترامب يوسّع الحصار على طهران بعقوبات تجارية عالمية

أعلن الرئيس الأميركي اليوم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على تتعامل تجاريا مع ، بحسب " ".



وكتب على منصة "تروث سوشيال": "اعتبارا من الآن، ستدفع أي دولة تتعامل تجاريا مع الإسلامية تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على معاملاتها التجارية مع ".



وأكد في تدوينته أن هذا القرار "نهائي وملزم".

