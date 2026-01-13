تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بعد قرار ترامب… الصين تحذّر من الإكراه التجاري وتدافع عن مصالحها

Lebanon 24
13-01-2026 | 01:11
قالت الصين إنها ترفض فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية أحادية على الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات لحماية مصالحها، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وأوضح متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن أن موقف بكين الرافض "للرسوم الجمركية العشوائية" ثابت وواضح، مشدداً على أن "حروب التعريفات والحروب التجارية لا رابح فيها، وأن الإكراه والضغط لا يشكلان حلاً للمشكلات".

وأضاف أن الصين "تعارض بشدة أي عقوبات أحادية الجانب غير مشروعة وتجاوز للحدود القانونية"، مؤكداً أن بلاده "ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".
الولايات المتحدة

السفارة الصينية

سفارة الصين

الصينية

باسم ال

واشنطن

رويترز

ترامب

