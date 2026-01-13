بعد قرار ترامب… الصين تحذّر من الإكراه التجاري وتدافع عن مصالحها

قالت إنها ترفض فرض رسوماً جمركية أحادية على الدول التي تتعامل تجارياً مع ، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات لحماية مصالحها، بحسب ما نقلت وكالة " ".



وأوضح متحدث باسم في أن موقف الرافض "للرسوم الجمركية العشوائية" ثابت وواضح، مشدداً على أن "حروب التعريفات والحروب التجارية لا رابح فيها، وأن الإكراه والضغط لا يشكلان حلاً للمشكلات".



وأضاف أن الصين "تعارض بشدة أي عقوبات أحادية الجانب غير مشروعة وتجاوز للحدود القانونية"، مؤكداً أن بلاده "ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".

