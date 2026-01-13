تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

في ظل الاحتجاجات.. اي مستقبل يرسم لايران؟

Lebanon 24
13-01-2026 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1467757-639038944965533570.webp
Doc-P-1467757-639038944965533570.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تفرض الاحتجاجات المتواصلة منذ نحو 3 أسابيع في إيران، لا سيّما نظرا إلى حجمها واتساع نطاقها، تحديات هي الأصعب منذ أعوام على القيادة الإيرانية، لكن يبقى من السابق لأوانه التكهن بما إذا كانت ستطيح نظام الحكم، بحسب محللين.


بدأت التحركات أواخر ديسمبر بإضراب لتجار في طهران على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، وتحوّلت الى حراك حاشد في مدن عدة يرفع شعارات سياسية على رأسها تغيير نظام الحكم القائم منذ الثورة الإسلامية التي أطاحت الشاه في 1979.

وأطلقت السلطات حملة قمع تقول منظمات حقوقية إنها أسفرت عن مقتل المئات. في المقابل، نزل الآلاف الى الشوارع الاثنين بدعوة من الحكومة، تأييدا للنظام الإيراني وعلى رأسه المرشد علي خامنئي.
وتقول الأستاذة في معهد العلوم السياسية في باريس نيكول غراييفسكي لوكالة فرانس برس "قد تعد هذه الاحتجاجات أخطر تحدٍ يواجه إيران منذ سنوات، سواء من حيث الحجم أو مطالبها السياسية الصريحة".

وتضيف لوكالة فرانس برس أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الاحتجاجات ستطيح القيادة الإيرانية، نظرا إلى "العمق والقدرة على الصمود التي يتمتع بها جهاز القمع في إيران".

بدوره، يقول الأستاذ في جامعة أوتاوا توماس جونو "في هذه المرحلة، لا أرى سقوط النظام وشيكا. ومع ذلك، ثقتي بهذا التقييم هي أقل مما كانت عليه" أثناء تحركات احتجاجية سابقة.

في ما يأتي العوامل الرئيسية التي يرى محللون أنها ستحدد ما إذا كانت القيادة الإيرانية ستتمكن من مواصلة الامساك بمقاليد الحكم.
 تواصل الاحتجاجات

يرى توماس جونو أن عاملا أساسيا هو "ببساطة حجم الاحتجاجات، فهي تتزايد، لكنها لم تبلغ بعد الكتلة (البشرية) الحرجة التي تمثل نقطة اللاعودة".

واعتبارا من مساء الخميس الثامن من يناير، تحوّلت الاحتجاجات التي كانت تقتصر على تجمعات محدودة في مدن متوسطة الحجم، إلى مسيرات يومية حاشدة في طهران ومدن كبرى.

وكانت هذه التحركات الأبرز في إيران منذ احتجاجات أواخر العام 2022 التي بدأت عقب مقتل الشابة مهسا أميني أثناء توقيفها من قبل شرطة الأخلاق.

وسبق لإيران أن شهدت احتجاجات واسعة النطاق وسياسية الطابع عقب إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في العام 2009.

ومنذ ليل الخميس، فرضت السلطات في إيران حجبا شاملا على الاتصال بالإنترنت. ونتيجة لذلك، تراجع عدد المقاطع المصوّرة التي تم تداولها للاحتجاجات، ما يجعل من الصعوبة بمكان تقدير حجم التحركات على الأرض.

ويرى المحاضر في جامعة يال الأميركية آرش عزيزي أن "المتظاهرين ما زالوا يعانون عدم امتلاك شبكاتٍ منظمة ومتينة قادرة على الصمود في وجه القمع". ويضيف أن أحد الخيارات سيكون "تنظيم إضراباتٍ في قطاعٍ استراتيجي"، لكن ذلك يتطلب قيادة لا تزال مفقودة.
تماسك النخبة القيادية

وفي حين تبقى للشارع أهميته، يرى محللون أن فرص حدوث تغيير تبقى ضعيفة في غياب تصدعات داخل هيكل القيادة، خصوصا في شقيه الأمني والعسكري.

ولم تسجّل أي مؤشرات على ذلك بعد. وكررت مختلف ركائز الدولة، من الرئيس إلى مجلس الشورى إلى الحرس الثوري، خطابا يلتزم الخطوط التي حددها المرشد الجمعة، لا سيمّا "عدم التراجع" في وجه "المخربين" و"مثيري الشغب".

وتقول غراييفسكي "في الوقت الراهن لا دلائل واضحة على انشقاقات عسكرية أو انقسامات بين النخب العليا في النظام. تاريخيا، تُعد تلك مؤشرات حاسمة على ما إذا كان يمكن لحركة احتجاجية أن تُفضي إلى انهيار النظام".

ويرى جايسون برودسكي، مدير السياسات في منظمة "متحدون ضد إيران النووية" في الولايات المتحدة، أن الاحتجاجات "تاريخية"، لكن "سقوط النظام سيتطلب عوامل مختلفة"، من بينها "انشقاقات في أجهزة الأمن وتصدعات داخل النخبة السياسية الإيرانية".
 تدخل عسكري أميركي أو إسرائيلي

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل عسكريا على خلفية حملة القمع. وسبق للولايات المتحدة أن قصفت منشآت نووية خلال الحرب التي شنّتها إسرائيل على إيران في يونيو.

وأسفرت تلك الحرب عن مقتل عدد من القيادات العسكرية والعلماء النوويين في إيران، وكشفت عن اختراق استخباري إسرائيلي واسع داخل إيران.
ويرجح محللون أن تقلب ضربات أميركية الأمور رأسا على عقب.

وأعلنت طهران الاثنين أنها تبقي قناة تواصل "مفتوحة" مع واشنطن، رغم أن العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين الطرفين منذ ما بعد الثورة الإسلامية.

وترجح غراييفسكي أن "تدخلا عسكريا أميركيا مباشرا سيغيّر مسار الأزمة بشكل جوهري".

بدوره، يرى جونو أن "النظام أكثر عرضة للخطر مما كان عليه، داخليا وجيوسياسيا، منذ أسوأ سنوات الحرب مع العراق" في الثمانينات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الداخل اللبناني لا يملك ترف الوقت والخارج يرسم فصول المستقبل
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:52:22 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مصادر: مسؤولون أمريكيون يعتبرون أن أي عمل عسكري واسع ضد ⁧‫إيران‬⁩ قد يقوض الاحتجاجات
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:52:22 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران.. وعود رسمية بإعادة خدمات الإنترنت وسط استمرار الاحتجاجات
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:52:22 Lebanon 24 Lebanon 24
من غزة الى سوريا وتركيا وايران.. ترامب ونتنياهو يرسمان في فلوريدا المرحلة المقبلة في الشرق الاوسط
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:52:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإيرانية

الإيراني

أستاذ في

إسرائيل

الرئيسي

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:45 | 2026-01-13
Lebanon24
05:30 | 2026-01-13
Lebanon24
05:23 | 2026-01-13
Lebanon24
05:19 | 2026-01-13
Lebanon24
05:12 | 2026-01-13
Lebanon24
05:00 | 2026-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24