تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

سيناريوهات سوداء في إيران… احتجاجات، انقسامات عسكرية وتهديد أميركي

Lebanon 24
13-01-2026 | 02:50
A-
A+
Doc-P-1467759-639038946525767557.jpg
Doc-P-1467759-639038946525767557.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دخل المشهد الإيراني مرحلة غير مسبوقة من الاضطراب، مع تصاعد الاحتجاجات وسقوط قتلى خلال الساعات الأخيرة، وسط تهديدات مباشرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل لحماية المتظاهرين، ما فتح الباب أمام سيناريوهات توصف بأنها "خارج الصندوق".

وكشفت مصادر مطلعة أن إيران تقف على عتبة تحولات خطيرة، أبرزها احتمال تحرّك داخلي داخل الحرس الثوري ضد مراكز القرار التقليدية، بالتوازي مع فتح قنوات تفاوض مع واشنطن بحثاً عن صيغة سياسية جديدة للنظام، مقابل تنازلات كبرى ستُحدَّد وفق ما تطلبه الإدارة الأميركية.

وبحسب هذه المصادر، فإن حدة التطورات تنذر بصدام داخل بنية السلطة نفسها، وخصوصاً بين الحرس الثوري والجيش، في سيناريو قد ينزلق إلى مواجهات دامية داخل مؤسسات الدولة.

ويأتي ذلك في ظل هيمنة الحرس الثوري على دوائر القرار المحيطة بالمرشد الإيراني، وتحكّمه بالتيار المحافظ، مقابل تراجع وزن التيار الإصلاحي الذي يمثله الرئيس مسعود بزشكيان.

وفي موازاة ذلك، أعلن ترامب أن طهران طلبت فتح باب التفاوض حول ملفها النووي، مرجّحاً عقد لقاء قريب، في حين أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن قنوات التواصل بين عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ما زالت مفتوحة لتبادل الرسائل.

ويرى الباحث في الشؤون الإقليمية هلال العبيدي أن الانزلاق نحو تفكك النظام بات الاحتمال الأقرب، في ضوء سقوط قتلى واتساع رقعة الاحتجاجات. ويشير إلى أن النظام بات محاصراً بين خيارين أحلاهما مرّ: إما تدخل خارجي تقوده واشنطن، أو انقلاب داخلي يقوده الحرس الثوري بحثاً عن تسوية مع الأميركيين بثمن سياسي وأمني مرتفع.

ويضيف العبيدي أن النظام الإيراني استنفد، بعد نحو 47 عاماً من الحكم، قدرته على البقاء، في ظل أزماته البنيوية، وبرنامجه الصاروخي والنووي، وتدخله الإقليمي عبر أذرعه في لبنان واليمن وسابقاً في سوريا.

وبحسبه، فإن تسارع الأحداث يترافق مع مؤشرات مقلقة عن استعداد بعض رموز السلطة للهروب، وسط تداول معلومات عن تجهيز طائرات روسية لإجلاء شخصيات إيرانية، وتحضير ملاذات آمنة خارج البلاد، من بينها العراق.

في المقابل، يحذّر رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات العميد الركن الدكتور هشام جابر من أن أي ضربة عسكرية خارجية قد تؤدي إلى نتيجة عكسية، إذ قد تدفع حتى المحتجين إلى الالتفاف حول السلطة في مواجهة التهديد الخارجي.

ويشير جابر إلى أن ميزان القوة داخل إيران يقوم على ركيزتين: الجيش والحرس الثوري، وأي انقسام بينهما قد يفجّر البلاد من الداخل، لكنه يلفت إلى أن الحرس الثوري يتمتع بتماسك عالٍ بسبب ارتباطه بالمؤسسة الدينية ونفوذه العميق في مفاصل الحكم.

ويضيف أن واشنطن، بخلاف إسرائيل، لا تبدو متحمسة لحرب شاملة، نظراً لتكلفتها البشرية والمالية، خاصة على القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة، لذلك تفضّل مواصلة سياسة الضغط الاقتصادي.

ويخلص جابر إلى أن العقوبات التي كلفت إيران أكثر من تريليوني دولار خلال عقدين شكّلت المحرك الأساسي للاحتجاجات، التي تغذيها أسباب اقتصادية بنسبة تقارب 80 في المئة، رغم أن هدفها النهائي بات تغيير النظام نفسه.

(ارام نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
3 سيناريوهات سوداء أمام ترامب في الملف الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:52:29 Lebanon 24 Lebanon 24
إن بي سي عن مسؤول أميركي تعليقا على تهديد ترامب بشأن احتجاجات إيران: الرئيس يعني ما يقوله وقد أثبت ذلك سابقا
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:52:29 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مصادر: مسؤولون أمريكيون يعتبرون أن أي عمل عسكري واسع ضد ⁧‫إيران‬⁩ قد يقوض الاحتجاجات
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:52:29 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس كولومبيا يحذر من تهديد عسكري أميركي محتمل
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:52:29 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الأميركيين

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

واشنطن

التيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:45 | 2026-01-13
Lebanon24
05:30 | 2026-01-13
Lebanon24
05:23 | 2026-01-13
Lebanon24
05:19 | 2026-01-13
Lebanon24
05:12 | 2026-01-13
Lebanon24
05:00 | 2026-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24