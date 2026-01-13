تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مبادرة تشترط إبراز الهوية عند الاقتراع.. اليكم ما يجري في كاليفورنيا

Lebanon 24
13-01-2026 | 02:57
A-
A+
Doc-P-1467766-639038950915138132.webp
Doc-P-1467766-639038950915138132.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن منظمون أن مبادرة شعبية على مستوى ولاية كاليفورنيا، تهدف إلى إلزام الناخبين بإبراز هوية شخصية تحمل صورة عند صناديق الاقتراع، قد جمعت أكثر من مليون توقيع، وهو عدد كافٍ لفتح الطريق أمام عرضها على الناخبين للتصويت عليها.
ويحظى هذا التحرك بدعم إيلون ماسك ونخبة من التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا؛ حيث صرح ماسك، أغنى رجل في العالم، يوم الأحد عبر منصة "X" قائلاً: "إن السبب الوحيد لمعارضة هذا الإجراء هو الرغبة في ارتكاب التزوير".

من جانبه، ذكر عضو الجمعية التشريعية لولاية كاليفورنيا عن الحزب الجمهوري، كارل ديمايو، الذي يقود هذا التحرك، أنه يأمل في إضافة 200 ألف توقيع إضافي بحلول الأول من فبراير، مشيراً إلى أن المبادرة تجاوزت المليون توقيع في غضون 90 يوماً فقط.

ولطالما كان ماسك من المطالبين بفرض شروط إبراز الهوية للتصويت في الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، تحظى المبادرة بدعم أسماء بارزة أخرى، من بينهم براين أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة "كويبن بيس" (Coinbase)، الذي وصف الإجراء بأنه "أساس مهم للديمقراطية"، وحث سكان كاليفورنيا على التوقيع.

وقالت جولي لكي، رئيسة منظمة "كاليفورنيون من أجل هوية الناخب": "لقد جمعنا الآن نحو مليون توقيع من أصل هدفنا البالغ 1.2 مليون توقيع، لكن العمل لم ينتهِ بعد". وأضافت: "هذه المرحلة النهائية حاسمة، ونحتاج من كل مؤيد لهذا الجهد مساعدتنا للوصول إلى خط النهاية لضمان تأهل المبادرة للاقتراع، ليكون لكل مواطن في كاليفورنيا فرصة لإيصال صوته في نوفمبر". يذكر أن جولي هي والدة رائد الأعمال التقني بالمر لكي، مؤسس شركة "أندوريل" لتكنولوجيا الدفاع.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برلمان مصر في خطر.. اليكم ما يجري
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:53:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو سرّ الرشاقة اليابانية؟ اليكم ابرز الاسرار
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:53:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو بشأن اجتماع الناقورة: المبادرات الاقتصادية مع لبنان تبرز المصلحة في إزالة تهديد حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:53:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تشترط استعادة جثة ران غفيلي لبدء مباحثات المرحلة الثانية
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:53:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

يوم الأحد

الجمهوري

ديمقراطي

ان ماسك

بالمر

أن جو

دوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:45 | 2026-01-13
Lebanon24
05:30 | 2026-01-13
Lebanon24
05:23 | 2026-01-13
Lebanon24
05:19 | 2026-01-13
Lebanon24
05:12 | 2026-01-13
Lebanon24
05:00 | 2026-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24