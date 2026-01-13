مبادرة تشترط إبراز الهوية عند الاقتراع.. اليكم ما يجري في كاليفورنيا

أعلن منظمون أن مبادرة شعبية على مستوى ولاية كاليفورنيا، تهدف إلى إلزام الناخبين بإبراز هوية شخصية تحمل صورة عند صناديق الاقتراع، قد جمعت أكثر من مليون توقيع، وهو عدد كافٍ لفتح الطريق أمام عرضها على الناخبين للتصويت عليها.

ويحظى هذا التحرك بدعم إيلون ونخبة من التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا؛ حيث صرح ماسك، أغنى رجل في العالم، عبر منصة "X" قائلاً: "إن السبب الوحيد لمعارضة هذا الإجراء هو الرغبة في ارتكاب التزوير".



من جانبه، ذكر عضو الجمعية التشريعية لولاية كاليفورنيا عن الحزب ، كارل ديمايو، الذي يقود هذا التحرك، أنه يأمل في إضافة 200 ألف توقيع إضافي بحلول الأول من فبراير، مشيراً إلى أن المبادرة تجاوزت المليون توقيع في غضون 90 يوماً فقط.



ولطالما كان ماسك من المطالبين بفرض شروط إبراز الهوية للتصويت في . وبالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، تحظى المبادرة بدعم أسماء بارزة أخرى، من بينهم براين أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة "كويبن بيس" (Coinbase)، الذي وصف الإجراء بأنه "أساس مهم للديمقراطية"، وحث سكان كاليفورنيا على التوقيع.



وقالت جولي لكي، رئيسة منظمة "كاليفورنيون من أجل هوية الناخب": "لقد جمعنا الآن نحو مليون توقيع من أصل هدفنا البالغ 1.2 مليون توقيع، لكن العمل لم ينتهِ بعد". وأضافت: "هذه المرحلة النهائية حاسمة، ونحتاج من كل مؤيد لهذا الجهد مساعدتنا للوصول إلى خط النهاية لضمان تأهل المبادرة للاقتراع، ليكون لكل مواطن في كاليفورنيا فرصة لإيصال صوته في نوفمبر". يذكر أن جولي هي والدة رائد الأعمال التقني لكي، مؤسس شركة "أندوريل" لتكنولوجيا الدفاع.