وسط عودة جزئية للاتصالات.. "ستارلينك" تعوض انقطاع الإنترنت عن الإيرانيين
13-01-2026
بدأت الهواتف المحمولة في
إيران
تستعيد القدرة على إجراء مكالمات دولية، وذلك بعد أن قطعت السلطات خدمة الإنترنت في إطار حملة قمع للاحتجاجات، وفق وكالة " أسوشيتد برس ".
وقال ثلاثة أشخاص من داخل إيران إن بعض الإيرانيين لا يزالون يستخدمون خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية (ستارلينك) على الرغم من انقطاع الاتصالات في جميع أنحاء البلاد، بحسب "
رويترز
".
وهذا أحدث مثال على استخدام الخدمة المملوكة للملياردير الأميركي
إيلون ماسك
لمواجهة انقطاع الإنترنت في بؤر التوتر الجيوسياسي.
