Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

وسط عودة جزئية للاتصالات.. "ستارلينك" تعوض انقطاع الإنترنت عن الإيرانيين

Lebanon 24
13-01-2026 | 03:26
بدأت الهواتف المحمولة في إيران تستعيد القدرة على إجراء مكالمات دولية، وذلك بعد أن قطعت السلطات خدمة الإنترنت في إطار حملة قمع للاحتجاجات، وفق وكالة " أسوشيتد برس ".

وقال ثلاثة أشخاص من داخل إيران إن بعض الإيرانيين لا يزالون يستخدمون خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية (ستارلينك) على الرغم من انقطاع الاتصالات في جميع أنحاء البلاد، بحسب "رويترز".

وهذا أحدث مثال على استخدام الخدمة المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك لمواجهة انقطاع الإنترنت في بؤر التوتر الجيوسياسي.
إقتصاد

عربي-دولي

إيلون ماسك

الإيراني

رويترز

إنترنت

مار ال

إيران

إيرا

ماسك

تابع
