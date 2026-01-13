وسط عودة جزئية للاتصالات.. "ستارلينك" تعوض انقطاع الإنترنت عن الإيرانيين

بدأت الهواتف المحمولة في تستعيد القدرة على إجراء مكالمات دولية، وذلك بعد أن قطعت السلطات خدمة الإنترنت في إطار حملة قمع للاحتجاجات، وفق وكالة " أسوشيتد برس ".



وقال ثلاثة أشخاص من داخل إيران إن بعض الإيرانيين لا يزالون يستخدمون خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية (ستارلينك) على الرغم من انقطاع الاتصالات في جميع أنحاء البلاد، بحسب " ".



وهذا أحدث مثال على استخدام الخدمة المملوكة للملياردير الأميركي لمواجهة انقطاع الإنترنت في بؤر التوتر الجيوسياسي.

