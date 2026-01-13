حماس: البرد والحصار يفاقمان الإبادة الجماعية والدول عاجزة عن تقديم الإغاثة

أكد الناطق باسم حركة حازم أن استمرار ارتقاء بفعل البرد من الأطفال وكبار السن، وانهيار المنازل المقصوفة والمدمرة، وانتشار الأمراض، يؤكد أن ما زال يعيش أبشع أنواع الإبادة الجماعية.



وأشار قاسم اليوم الثلاثاء إلى أنه من المؤسف أن تقف كل المنظومة الدولية عاجزة عن تقديم الإغاثة لأهلنا في قطاع غزة رغم تكرار المناشدات، مع استمرار الحصار المفروض على القطاع.



ودعا قاسم ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإغاثة غزة وكسر الحصار الصهيوني، وعدم السماح لحكومة اليمين الصهيونية بالاستمرار في إبادة شعبنا في قطاع غزة.





