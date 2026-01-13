تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

مع اقتراب الحرب من عامها الرابع.. حدة الهجمات ترتفع بين أوكرانيا وروسيا

Lebanon 24
13-01-2026 | 03:54
تواصلت الهجمات الجوية بين روسيا وأوكرانيا، الثلاثاء، حيث أسفرت عن سقوط قتلى جرحى على الجانبين، فيما تقترب الحرب المشتعلة بين موسكو وكييف من إتمام عامها الرابع.

وقالت شركة الكهرباء الوطنية الأوكرانية "أوكرينيرغو" المشغلة لشبكة الكهرباء ⁠في البلاد إن العاصمة كييف شهدت اليوم الثلاثاء تنفيذ انقطاعات طارئة ‍للتيار الكهربائي بعد تضرر بنية تحتية جراء ‍هجوم ⁠روسي ‌خلال الليل.

وأسفرت غارات جوية روسية ليل الاثنين إلى فجر الثلاثاء عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة ستة آخرين قرب خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكم المنطقة صباح الثلاثاء.

وكان قد حذر السكان في وقت سابق من الليلة من "تهديد طائرات مسيرة معادية"، معلناً في حصيلة أولى عن مقتل شخصين.وأفاد بيان صادر عن مكتب المدعي العام الإقليمي في خاركيف أُرفق بمقطع فيديو، بأن القوات الروسية قصفت مبنى تابعا لشركة "نوفا بوشتا" البريدية.

ويُظهر المقطع عمال إنقاذ يبحثون بين أنقاض المبنى التي لا تزال تتصاعد منها الأدخنة، ويقومون بإجلاء شخص على نقالة ليلاً.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24