مع اقتراب الحرب من عامها الرابع.. حدة الهجمات ترتفع بين أوكرانيا وروسيا

تواصلت الهجمات الجوية بين وأوكرانيا، الثلاثاء، حيث أسفرت عن سقوط قتلى جرحى على الجانبين، فيما تقترب الحرب المشتعلة بين وكييف من إتمام عامها الرابع.



وقالت "أوكرينيرغو" المشغلة لشبكة الكهرباء ⁠في البلاد إن العاصمة شهدت اليوم الثلاثاء تنفيذ انقطاعات طارئة ‍للتيار الكهربائي بعد تضرر بنية تحتية جراء ‍هجوم ⁠روسي ‌خلال الليل.



وأسفرت غارات جوية روسية ليل الاثنين إلى فجر الثلاثاء عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة ستة آخرين قرب خاركيف في ، وفق ما أعلن حاكم المنطقة صباح الثلاثاء.



وكان قد حذر السكان في وقت سابق من الليلة من "تهديد طائرات مسيرة معادية"، معلناً في حصيلة أولى عن مقتل شخصين.وأفاد بيان صادر عن مكتب في خاركيف أُرفق بمقطع فيديو، بأن القوات الروسية قصفت مبنى تابعا لشركة "نوفا بوشتا" البريدية.



ويُظهر المقطع عمال إنقاذ يبحثون بين أنقاض المبنى التي لا تزال تتصاعد منها الأدخنة، ويقومون بإجلاء شخص على نقالة ليلاً.

