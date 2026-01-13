تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

السويد: بلادنا ربما تكون الهدف الأميركي التالي

Lebanon 24
13-01-2026 | 03:56
حذّرت إيبا بوش، نائبة رئيس وزراء السويد، وزيرة الطاقة والصناعة، من احتمالات أن "تكون السويد هدفاً ذا أولوية للولايات المتحدة الأميركية، بعد غرينلاند، بسبب مواردها المعدنية".

وفي معرض شرحها لضرورة تعزيز صناعة التعدين، حذّرت بوش من أن "الموارد المعدنية قد تجذب الرئيس الأميركي ترامب، ما يجعل السويد هدفاً ذا أولوية بعد غرينلاند". بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء.

وقالت نائبة رئيس وزراء السويد: "لذلك، يجب أن نقرر بأنفسنا كيفية إدارة مواردنا. أريد أن تكون السويد صعبة المنال، وأن يواجه قادة مثل دونالد ترامب، صعوبة أكبر في السيطرة على السويد".

ووفقاً لبوش، فإن المعادن والعناصر الأرضية النادرة تعد جزءا مهما من التكنولوجيا الحديثة، وتملك السويد في أرضها 7 عناصر من أصل 17 عنصراً من المعادن الأرضية النادرة.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24