السويد: بلادنا ربما تكون الهدف الأميركي التالي

حذّرت إيبا بوش، نائبة رئيس وزراء ، وزيرة الطاقة والصناعة، من احتمالات أن "تكون السويد هدفاً ذا أولوية للولايات المتحدة الأميركية، بعد غرينلاند، بسبب مواردها المعدنية".



وفي معرض شرحها لضرورة تعزيز صناعة التعدين، حذّرت بوش من أن "الموارد المعدنية قد تجذب الرئيس الأميركي ، ما يجعل السويد هدفاً ذا أولوية بعد غرينلاند". بحسب ما أوردته وكالة " " الروسية اليوم الثلاثاء.



وقالت نائبة رئيس وزراء السويد: "لذلك، يجب أن نقرر بأنفسنا كيفية إدارة مواردنا. أريد أن تكون السويد صعبة المنال، وأن يواجه قادة مثل ، صعوبة أكبر في السيطرة على السويد".



ووفقاً لبوش، فإن والعناصر الأرضية النادرة تعد جزءا مهما من التكنولوجيا الحديثة، وتملك السويد في أرضها 7 عناصر من أصل 17 عنصراً من المعادن الأرضية النادرة.

Advertisement